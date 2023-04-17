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印尼移工疑應召猝死 男客辯不知情

記者林昭彰、曾伯愷／新北17日電
新北市三重區發生命案，一名29歲印尼女移工全裸死在出租套房床上。警方逮捕一名男子，他自稱與移工性交易。(記者林昭彰／翻攝)
新北市三重區發生命案，一名29歲印尼女移工全裸死在出租套房床上。警方逮捕一名男子，他自稱與移工性交易。(記者林昭彰／翻攝)

1名29歲印尼籍失聯女移工，前天凌晨被發現全裸死在套房床上，警方查出她疑似從事性交易，昨天找到最後接觸她的30歲吳姓男子，吳男供稱以3800元（台幣，下同，約125美元）代價和死者連續性交2次，但堅稱與她的死亡無關；檢方指示解剖，調查是否窒息式性愛致死，或有其他原因。

警方調查，林姓物業管理員前天凌晨1時許，到三重區長壽街某老舊公寓出租套房抄電表，發現某房間門沒關好，有名女子躺在床上，怎麼叫都叫不醒，立即報案。警方和救護人員趕抵，發現女子全身赤裸，送醫急救宣告不治。

事發後一名李姓男子投案，稱自己是色情應召站成員，當天巡房發現女子猝死，怕性交易曝光，於是把她的手機、錢包、護照都打包放到另一個房間，沒想到沒關好門，遺體意外被發現。

警方查出死者是合法入境印尼籍女移工，原本在新竹縣擔任監護工，今年元月被通報失聯；調閱監視器發現，案發前有一名男子進出公寓，查出是吳姓男子，昨天中午持拘票到新北市新店區拘提到案。

吳男說，他是透過應召站安排，與女移工性交易，當晚花了3800元連續做了二次，辦完事付錢之後便離開，前後都沒有察覺任何異狀，堅稱不清楚她為何會死亡。

法醫昨天相驗遺體，初步推判女移工是窒息死亡，但身上並未發現任何明顯外傷，檢方指示擇日解剖遺體，調查吳男是否曾在性交易過程，有用什麼特殊方式、工具、藥物或玩窒息式性愛。所有關係人今天移送地檢署複訊。

印尼 手機 猝死

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