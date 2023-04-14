疑遭霸凌…高三女潑熱水反擊 男同學二度燙傷

新北市某高中上月疑發生校園霸凌，遭霸凌女學生潑熱水回擊，意外演變成刑事案件。圖為示意圖，與新聞當事人無關。（本報資料照片）

新北市一所高中一名女學生疑長期受班上一名男同學言語、行為霸凌 ，上月一次衝突後，女學生以熱開水潑向男學生臉部回擊，導致男同學二度燙傷，遭提告傷害，整起案件才曝光，教育局 已成立專案調查。

知名南韓女星宋慧喬主演校園霸凌韓劇 「黑暗榮耀」熱播，劇中她一一報復昔日霸凌她的同學，現實中，類似反擊劇情也在新北市中和一所高中上演。

據了解，兩名學生去年升三年級後分發到同班，男學生在班上就是個「皮蛋」，個性活潑易得罪人；女學生則相當文靜，幾乎不講話。原本兩人關係還不錯，但後來因故交惡，從此男學生常在言語上揶揄、挑釁女學生，有時也會以踢桌椅方式騷擾對方。

其他學生透露，女學生曾向教師反映被欺負，教師找雙方懇談，希望兩人至少要和平相處。事後男學生曾收歛一陣子，但不久又故態復萌，女學生未再向教師求助，直到事情爆發。

校內監視器畫面顯示，3月10日下午1時多，女學生趴在桌上睡覺，男學生在附近不斷走來走去，經過女學生座位旁突然踢了桌子，女學生隨即驚醒，狠狠瞪著男學生數秒，就拿著杯子走出去，男學生則和其他人講話。不料女學生拿著裝滿熱水的杯子走進教室，朝男學生猛潑，男學生痛得大叫，其他學生連忙通知老師，校方先協助沖水緩解並送醫治療。

男學生臉、前胸燒燙傷面積7.5%，達二度燙傷，一周後向警方提告女學生涉嫌傷害。警方筆錄時，男學生卻表示，因他和同學聊天，女學生插話讓他心生不滿才反擊，但監視器中並無這一段。

學校蔡姓校長說，事發後已向教育局完成校安通報，教師也立即聯絡雙方家長，分頭輔導，並到校協調，擔心持續發酵會對學生造成二度傷害。