有靠山？國小主任涉性騷 嗆躲過風頭「一樣弄死大家」

新北市積穗國小陳姓總務主任傳出疑似辱罵、性騷擾課輔女員工。圖為示意圖，非當事人。（ingimage）

新北市積穗國小陳姓總務主任被控長期言語霸凌 、性騷擾 女課輔人員，受害者向警方報案，卻遲遲沒下文，議員戴瑋姍批評，教育局 、校方未依規定召開性平會，恐有官官相護之嫌。積穗國小校長范振倫說，陳姓主任已請假一周接受調查；新北教育局表示，已成立專案小組，下周將到校查察，若屬實絕不寬貸。

據了解，中和區陳姓總務主任長期對校內教師、課輔人員態度不佳，有老師私下抱怨，陳姓主任仗著與校長關係好，常態性對其他教師脫口罵髒話；也有教師反映，陳劈腿、追求多名女員工，卻只想發生關係。學校課輔班委由校外機構辦理，陳姓主任言語霸凌、性騷擾女課輔人員時有所聞，導致人員不斷流動。

事件被揭發後，有課輔老師透露，陳姓主任毫無悔改之意，稱躲過這次風頭，「就改當教務主任，一樣弄死大家」。部分人質疑，校長試圖向課輔機構要所有課輔人員個資，是為繼續包庇陳姓主任，導致受害者更害怕去看身心科。

戴瑋姍批評，其中一名女課輔人員2月2日已報警，兩個多月過去，教育局、校方未依規定召開性平會，恐有官官相護之嫌，難道是冷處理、裝沒事，讓加害者繼續在教育界橫行？

校長范振倫說，課輔人員調動頻繁，未曾收到任何投訴，才去了解情況；陳姓主任也請假一周接受調查，後續會再依規定處置。課輔機構低調表示，相關女課輔人員已調離現職，其他不願多談。

新北教育局說，已主動組成專案調查小組，下周副局長與兩位專家將到校查察，若調查屬實將依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法辦理，「追究到底，絕不寬貸。」