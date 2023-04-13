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詐騙早是國安問題 政府打詐卻如「UBike追高鐵」

聯合報社論
「台版柬埔寨」案幕後首腦「藍道」杜承哲11日落網，被警方當街壓制在地。（記者李易昌／翻攝）
「台版柬埔寨」案幕後首腦「藍道」杜承哲11日落網，被警方當街壓制在地。（記者李易昌／翻攝）

詐騙在台灣可說無所不在，全民幾乎都有接獲詐騙電話或簡訊的經驗，跨境詐騙的手法之多與危害之大，早已不只是治安問題，更是國安危機。但政府官員口頭說重視，卻至今束手無策，任由詐團不斷進化，公權力難以遏阻，眼睜睜看著全民陷入隨時可能被詐騙的危機。

內政部長林右昌2月初視察刑事局時便說，詐騙演變為結合暴力、科技、金融等新型態犯罪，更是國安問題。但連官員都無法否認的社會實情是，檢警抓詐欺常只抓到車手與提供人頭帳戶者，詐團首腦逍遙法外，民眾被騙的錢財多數追不回來，甚至挹注詐團持續成長壯大，還透過各種炫富生活樣貌吸引未成年加入。

接到詐騙電話與簡訊，幾乎成為台灣民眾的日常，百姓天天活在處處虛假謊言的環境裡，從大學教授到販夫走卒，都逃不過詐團的魔掌。民眾難以理解為何詐騙集團如此輕易掌握每個人的身家資料？更難以想像是什麼樣的政府，可以任由詐騙蔓延至社會各角落？詐騙集團如此囂張且永無休止，政府卻無視民眾每天面對的不安與痛苦。

去年的柬埔寨事件，涉及人口販賣與詐騙囚禁，年初就有民眾求助，到年中愈來愈多殘酷凌虐暴行在國際上曝光，愈來愈多民眾求助官方無效，轉而求助民間有力人士，但政府大半時間忙著警察人事鬥爭更甚於社會治安，直到輿論沸騰，從內政到外交各機關才被迫有所行動。但「台版柬埔寨」隨後卻在台灣遍地開花。

更離譜的是，去年詐騙案件已比前一年倍數成長，今年前三個月光台北地檢署已有破萬件詐欺案，遑論全台有多少民眾遇騙受害而焦急無奈。不小心就受騙的民眾，有人畢生積蓄或準備養老的退休金瞬間消失；有人家裡孩子求職被騙，心急如焚只能付出高昂代價救人。

基層執法人員都感受到詐欺案件超速成長的壓力，也看到愈來愈多的少年被吸收加入幫派與詐團。他們紛紛示警，直言詐騙案件在台灣已宛如失控的犯罪。尤其幫派、詐團等犯罪組織都擅於運用最新科技，並跨境結合各方勢力與資源；反觀政府，科技偵查相關立法遲滯多年，對於運用科技偵查對抗犯罪，政府立法腳步更被學者形容有如用UBike追高鐵。

連執政黨民代都曾發聲提醒政府，虛擬貨幣、遊戲點數成為詐團新洗錢工具，呼籲立法管控，但相關部會至今仍不願積極面對、解決此一問題。今年台灣還要面臨國際洗錢防制組織來台評鑑有關洗錢防制相關作為，對於這些犯罪洗錢漏洞，政府還能繼續視而不見？

此外，台灣民眾的隱私個資近年來在網路上被四處販售，不管是政府主管的全民戶政、健保資料全都露，還是民間各種企業的客戶資料遭駭，人民的身家資料、消費行為，甚至金融帳戶、就醫紀錄等敏感個資，輕易就讓詐團掌控，甚至量身打造詐騙手法。但對於嚴重的個資外洩問題，數位發展部始終堅稱不關他們的事，更不見任何機關或官員願意負責任地解決此一問題。

諷刺的是，蔡英文總統不久前在紐約僑宴上還意氣風發的說，台灣近來在外交上有非常大的進展；但執法人員最常談及詐騙無法斬草除根的一大理由，就是跨境犯罪追查的困難，尤其是台灣國際處境困難，難以取得境外罪證資料與外國相關單位協助。

政府成立「打詐國家隊」，宣稱全力查辦詐騙惡行，強力抑制詐欺集團犯罪氣焰。這樣的大內宣，相對於老百姓時時刻刻都可能迎來的詐騙之惡，恐怕只讓人覺得政府也是另一個詐團吧。

詐騙集團 詐欺 個資外洩

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