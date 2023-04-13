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「台版柬埔寨」詐騙囚禁3死 28歲首腦「藍道」落網

記者李易昌、蕭雅娟／台北13日電
「台版柬埔寨」案幕後首腦「藍道」杜承哲11日落網，被警方當街壓制在地。（記者李易昌／翻攝）
「台版柬埔寨」案幕後首腦「藍道」杜承哲11日落網，被警方當街壓制在地。（記者李易昌／翻攝）

「台版柬埔寨」詐騙囚禁三死案震驚全台，被多名嫌犯指認是首腦的「藍道」杜承哲前天落網，副手薛隆廷等六名共犯一併被捕；杜男是詐欺累犯，不知自己身分曝光，赴新北土城少觀所易服勞役時被埋伏員警緝獲，初步否認涉三死命案。檢方訊後聲押禁見杜等四嫌，另三人交保。

全案至今逮捕36名詐團成員，其中29人去年落網，檢方迅速起訴，主要幹部「S姐」傅榆藺及「茶董」陳樺韋遭求處無期徒刑。

新北警方去年偵辦假求職詐欺拘禁案，在淡水、桃園二處詐團囚禁處救出58名被害人，查出另有三人囚禁過程死亡，陸續找到屍體，社會譁然，外界形容為「台版柬埔寨」案。

陳男、傅女等人接受偵訊時皆喊冤，稱受綽號「藍道」的男子下指令指揮，但不知他真實身分，檢警專案小組從金流和通訊軟體抽絲剝繭，發現新北一處詐團水房與全案有關，各項證據顯示，水房首腦28歲男子杜承哲就是「藍道」。

檢警調查，杜男曾是某詐團收簿手，後自立門戶成立水房，並拉攏29歲「泰勒」薛隆廷、薛男同學洪俊杰等人，杜男收取贓款後，先轉成虛擬貨幣層層轉帳，再變賣獲取現金，最後利用妻子何旬名下帳戶收取贓款。

杜男前年因詐欺案被判刑，去年6月執行易服勞役，持續犯案，指使傅、陳成立詐騙拘禁據點，鬧出「台版柬埔寨」命案。

警方掌握杜前天要赴新北土城少觀所易服勞役，埋伏逮人，同時間在台北、新北、台中等地逮捕薛隆廷、洪俊杰、林晏齊、張玄融、薛讚襯、何旬等人。

警方調查，杜男坐擁台中豪宅、出入以名車代步，七人與先前落網29人都未見過面，杜偵詢時不承認，稱虐死案「完全不知情」。

警方將七人依組織犯罪、私行拘禁致死、加重詐欺等罪送辦，檢方訊後聲請羈押禁見杜承哲、薛隆廷、洪俊杰和林晏齊，另三人各10萬元台幣交保。

詐欺 詐騙 虛擬貨幣

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