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台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

記者林孟潔／台北即時報導
示意圖。（取材自ingimage）
示意圖。（取材自ingimage）

台灣一名補習班老師彭盛航2013、2015年間與2名國中三年級女學生交往，多次在住處發生性行為，甚至在其他同學面前上演「活春宮」，害兩名女學生懷孕、墮胎，最高法院依對14歲以上未滿16歲女子性交罪判彭4年6月徒刑定讞。

彭盛航2010年起於新北市某補習班擔任數學科老師，2013年初他和一名國三女學生交往，兩人在彭的住處二度發生性行為，女學生於同年11月發現懷孕12周，胎兒已長出手腳，最終持姊姊的健保卡到婦產科診所人工流產。

女學生作證指出，彭當初用即時通和她聊天並追求，之後兩人交往也發生性行為；她國三寒假前後和同學一起在彭的住處，彭要求她「做」給同學看，她事後發現懷孕，偷拿姊姊健保卡墮胎。

女學生的同學也證稱，彭和女學生是男女朋友，兩人對話紀錄很多鹹濕內容，她也曾親眼目睹兩人發生性關係，雖然她刻意把頭轉開，但還是有看到。

彭2015年6月間和另一名國三女學生交往，兩人也在住處發生性關係，害女學生二度懷孕，半年內拿彭胞妹的健保卡到診所墮胎2次。女學生作證表示，她和彭交往並同居長達3個月，當時幾乎每天都有發生性行為。

女學生指出，她第一次是懷孕5周，第二次是懷孕3個月，胎兒已經有心跳，2次都是拿彭胞妹的健保卡，並由同學陪同到診所人工流產。

彭雖坦承與2名女學生交往、發生性行為，但否認犯行，強調2名女學生當時均已滿16歲；法院根據證人說詞、婦產科診所病歷資料及回函等，回推2名女學生的受孕日期，不採信彭的說法。

法院認為，2名女學生案發後沒有立刻報警處理，至今也沒有向彭索取任何金錢賠償或提民事訴訟，直到數年後社工詢問才得知案情，可見2名女學生沒有說謊來獲取金額利益或蓄意陷害他人的必要。

一、二審認為彭未能克制自身性慾，而和2名女學生發生性關係，更造成女方分別懷孕1次、2次，且均人工流產，對2名女學生人格、身體發展產生不良影響，彭犯後矯飾犯行，毫無悔意，依法判決4年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

健保 墮胎

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