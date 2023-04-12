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法院法警烏龍放人 嫌犯找女友裸身被逮回

記者陳俊智、楊湛華／桃園12日電
桃園地方法院11日上午發生人犯脫逃事件。(記者陳俊智／攝影)
桃園地方法院11日上午發生人犯脫逃事件。(記者陳俊智／攝影)

蘇姓男子因毒品、竊盜等被判拘役120天和6月刑期，在台北看守所附設台北分監執行，桃園地方法院昨天針對他槍砲通緝提解訊問，法警竟搞烏龍，在法官撤銷通緝後就把人放了。驚動警方全力搜捕，1小時後將人尋回。桃園地院坦承疏失，向社會大眾致歉，強調會追究懲處相關失職人員，並且檢討刑事責任。

25歲蘇男入獄前在新北、桃園兩地活動，涉竊盜、毒品和槍砲等案，槍械部分被桃園地檢署起訴，但桃園地院審理時他未到案，去年1月被發布通緝；蘇去年4月另因毒品、竊盜等案遭新北地院通緝，今年3月被新北警方緝獲，送台北分監執行。

桃園地院指出，昨天提解蘇男是為了確認人別，庭訊結束後，承審法官諭知撤銷通緝，原本應解還台北分監繼續執行其他案件刑期，但法警以為蘇男只是被通緝，直接放人。

蘇男離開地院時還身穿淺藍色囚服、深藍色短褲和藍白色拖鞋，身上未戴戒具，門衛及法警也都未察覺異狀，直到囚車近中午準備解送人犯回監時發現少1人，經過清點才知蘇男不見。

桃園地院隨即通報桃園及新北警方協尋，警方根據監視器，發現蘇男坐計程車北上，循線到他女友位於桃園市迴龍地區住處找到人；蘇男當時脫光衣服正準備與女友溫存，光著身體被逮，他看見警察一臉錯愕，還問說：「不是要放我走嗎？」

這是桃園地院2021年搬到新址後首度發生烏龍縱放人犯事件，桃園地院表示，對於提解人犯疏失造成社會不安深感抱歉，將持續加強法警教育訓練，並追究相關責任。

通緝 毒品 警察

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