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不只高嘉瑜 林秉樞逼前女友脫光下跪再被起訴

記者柯毓庭／新北11日電
林秉樞因逼前女友脫光下跪，又被起訴。(本報資料照片)
林秉樞因逼前女友脫光下跪，又被起訴。(本報資料照片)

林秉樞施暴立委高嘉瑜案，一審依偽造文書等罪定應執行刑2年2月可易科，傷害罪處8月不可易科，案件二審中。新北地檢署執行科發現林秉樞另涉嫌暴力對待徐姓前女友，手法與對高嘉瑜如出一轍，由檢察官偵辦後依強制罪起訴，聲請簡易判決。

檢方調查，林秉樞2020年3月，因懷疑徐女劈腿，以散布不雅影像為由，逼迫徐女下跪，又用手機錄影徐女下跪道歉，並逼徐女脫光後繼續拍攝。

同年8月，林秉樞又細故與徐女爭執，他打給徐女，以「我要整死妳」等語恐嚇徐女，徐女報警，警方同年10月持搜索票逮捕林秉樞，新北地院依恐嚇危害安全罪處拘役40天，可易科罰金。

林秉樞施暴高嘉瑜一審判刑後，新北地檢署指出，林秉樞近期聲請發還贓證物，檢方發還前檢視贓證物時，發現疑有涉及其他犯罪行為，於是另行簽分案偵辦，經承辦檢察官將扣案手機送數位鑑識，且經被害人提出告訴，查獲犯罪事實；林對徐女除了已判決部分，還涉嫌犯下強制罪，依強制罪起訴。

林秉樞與徐女分手後與高嘉瑜交往，去年11月在板橋馥都飯店內強迫高嘉瑜脫光、對高施暴、強迫寫自白書、使用高嘉瑜手機上網傳送非她本意的訊息等犯行，又在母親靈堂外對高嘉瑜施暴，新北地院依偽造文書等罪定應執行刑2年2月可易科，傷害罪處8月不可易科，目前案件二審中。

高嘉瑜委任律師李永裕指出，林秉樞案偵查期間，有收集林非初犯的證據交檢方調查，但並未與受害者取得聯繫。

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