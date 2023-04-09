台失聯女大生傳緬北尋獲 為愛不願歸

失聯的靜宜大學女大學生一度傳出在緬北尋獲，但女大生疑為愛不願歸國，令救援人士感到挫折。（記者林佩均／翻攝）

台中靜宜大學20歲林姓女大生失聯多日，8日有消息來源傳出，民間救援團隊在緬北尋獲，但女大生堅持與男友同進退，為愛不願歸國，讓救援人士感到無力。台中市警察 局清水分局表示，這部分尚未跟刑事局確認消息來源，但不排除任何可能，也盼女大生能回心轉意，早日歸國讓家人安心。

傳台灣在緬甸 的有力人士於緬北某處園區，尋獲林姓女大生，據悉，女大生確實遭騙出國，「但她樂意」，且堅持要與園區內的男友一起進退，不願獨自上車歸國，讓現場救援人士感到挫折。

PTT版友Induction8日在PTT八卦版發文表示，女大學生「被騙的，但她樂意」，且「男友不走她不走」。

Induction去年曾多次提供柬埔寨救援情形，他最新的發文內容指出，7日下午收案，20分鐘找到人，救援中動用到的關係跟層級前所未見。但女學生堅持男友一起同行才願意離開，「園區放人不肯上車，上車之後堅持回去，已讀不回不理不下樓封鎖」。

他表示，女學生的反應讓協助救援的人員都感到挫折，「浪費時間」，「看她9日肯不肯上飛機飛仰光，肯的話就會回來」。

Induction表示，「愛到卡慘死，刑事局、家屬，各有緣人們能勸都勸了」，他個人也認為不回來下場堪憂。

清水警分局8日指出，目前尚未跟刑事局國際科確認消息來源，但不排除有這些可能，因為境外救援都是透過民間的有力人士、團體努力奔走，加上緬北救援難度高，若消息屬實，警方希望女大生回心轉意早日歸國。