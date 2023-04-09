我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

台失聯女大生傳緬北尋獲 為愛不願歸

記者林佩均、楊德宜／台北9日電
失聯的靜宜大學女大學生一度傳出在緬北尋獲，但女大生疑為愛不願歸國，令救援人士感到挫折。（記者林佩均／翻攝）
失聯的靜宜大學女大學生一度傳出在緬北尋獲，但女大生疑為愛不願歸國，令救援人士感到挫折。（記者林佩均／翻攝）

台中靜宜大學20歲林姓女大生失聯多日，8日有消息來源傳出，民間救援團隊在緬北尋獲，但女大生堅持與男友同進退，為愛不願歸國，讓救援人士感到無力。台中市警察局清水分局表示，這部分尚未跟刑事局確認消息來源，但不排除任何可能，也盼女大生能回心轉意，早日歸國讓家人安心。

傳台灣在緬甸的有力人士於緬北某處園區，尋獲林姓女大生，據悉，女大生確實遭騙出國，「但她樂意」，且堅持要與園區內的男友一起進退，不願獨自上車歸國，讓現場救援人士感到挫折。

PTT版友Induction8日在PTT八卦版發文表示，女大學生「被騙的，但她樂意」，且「男友不走她不走」。

Induction去年曾多次提供柬埔寨救援情形，他最新的發文內容指出，7日下午收案，20分鐘找到人，救援中動用到的關係跟層級前所未見。但女學生堅持男友一起同行才願意離開，「園區放人不肯上車，上車之後堅持回去，已讀不回不理不下樓封鎖」。

他表示，女學生的反應讓協助救援的人員都感到挫折，「浪費時間」，「看她9日肯不肯上飛機飛仰光，肯的話就會回來」。

Induction表示，「愛到卡慘死，刑事局、家屬，各有緣人們能勸都勸了」，他個人也認為不回來下場堪憂。

清水警分局8日指出，目前尚未跟刑事局國際科確認消息來源，但不排除有這些可能，因為境外救援都是透過民間的有力人士、團體努力奔走，加上緬北救援難度高，若消息屬實，警方希望女大生回心轉意早日歸國。

台中市警察局昨天表示，警方已掌握目前女大學生入境緬甸仰光市，正透過外交管道協助返台，初步排除遭人蛇集團控制，但出境詳細原因，是否牽涉詐騙集團等外力因素，正積極調查中。

失聯的靜宜大學女大學生一度傳出在緬北尋獲，但女大生疑為愛不願歸國，令救援人士感到...
失聯的靜宜大學女大學生一度傳出在緬北尋獲，但女大生疑為愛不願歸國，令救援人士感到挫折。（記者林佩均／翻攝）

警察 緬甸 詐騙集團

上一則

羽球一姊戴資穎預告 大概打到明年底就退役

下一則

訪美會見層級傳降 民眾黨憂：柯起手式 恐不夠力

延伸閱讀

被人蛇集團控制？失聯女大學生現蹤緬甸

被人蛇集團控制？失聯女大學生現蹤緬甸
巧固球教練校內猥褻女學生 學校須國賠100萬

巧固球教練校內猥褻女學生 學校須國賠100萬
國小球隊教練校內擁吻小六女、車內性侵 賠償金額出爐

國小球隊教練校內擁吻小六女、車內性侵 賠償金額出爐

承認了 遭擊斃的狒狒來自六福村

承認了 遭擊斃的狒狒來自六福村

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
馬英九大陸行受關注，專家揭大陸要達到「兩目的」。（馬英九辦公室提供）

馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」

2023-04-04 08:33
馬英九十分仔細地聽三峽博物館人員的講解巴人文化。（記者賴錦宏/攝影）

「擦得太乾淨了」馬英九參觀重慶三峽博物館 頭撞上陳列室玻璃

2023-04-03 05:57
眾院外交委員會主席麥考爾率團6日抵台。(取自推特)

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

2023-04-06 10:33

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下