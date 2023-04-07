巧固球教練校內猥褻女學生 學校須國賠100萬

巧固球教練性侵女學生，被害人請求國賠。(示意圖／ingimage)

黃姓國小巧固球教練多次和12歲女學生在體育器材室擁吻、撫摸胸部，開車帶女學生到河濱公園性侵 ，一審判刑3年8月，案件二審審理中；民事部分，黃應賠償女學生及父母共142萬餘元(台幣，下同，約4萬6512美元)，被害人也請求國賠，台北地方法院判校方應賠償女學生100萬元。

黃是台北市某國小老師兼巧固球校隊教練，兩人2016至2017年間，多次在體育器材室約會，黃親吻、撫摸女生胸部，也開車載女生到河濱公園性侵。

民事部分，法院判黃應賠償女學生和父母142萬餘元；女學生和父母另主張，校方未交由性別平等教育委員會調查，也未依規定通報、輔導，體育器材室沒有裝監視器，是校園安全死角，要求校方國賠538萬餘元。

校方反駁，黃在校內猥褻女學生是私下行為，與學校無關，且兩人發生性行為，是在女學生畢業之後，不屬於公務員執行職務行為，校方也沒有疏於通報，體育器材室沒有監視器與黃的犯行無因果關係。

律師陳清怡指出，依教育人員任用條例規定，公立學校教師屬依法令從事公務的人員，教師於學校教學屬行使公權力的一種態樣，若老師利用教學機會性侵或猥褻學生，依國家賠償法第2條規定，學校應負國家賠償責任。

法院指出，黃是在女學生畢業後才發生性關係，與教學活動無關，不屬公務員執行職務行使公權力行為，但黃在校內體育器材室猥褻女學生，與擔任教師職務間的教學活動，有直接密切關聯性，符合國家賠償法規定，校方應負國賠責任。

國立東華大學附設實驗小學校長鮑明鈞表示，如有人檢舉，首先一定將老師停職接受調查，並召開性平教育委員會，確認檢舉是否屬實，再依程序通報教育部 ；明義國小校長吳惠貞說，若構成性騷擾 ，會進入教評會，不適任最嚴重就解聘。