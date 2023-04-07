被人蛇集團控制？失聯女大學生現蹤緬甸

靜宜大學林姓女大生3月29日曾在學校周邊被監視器拍到，隔天即搭機出國，中途在泰國入境。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市靜宜大學林姓女大生上月底未依與家人約定返家，家人急得在臉書刊登尋人啟事，警方發現，林女上月已搭機赴英國，途中在泰國轉機時入境，不排除遭詐騙 ，刑事局國際科掌握，林女持護照入境緬甸 仰光，已報外交部駐緬甸台北經濟文化辦事處協助。

教育部表示，去年因柬埔寨詐騙事件，曾函各大專校院清查，自去年5月1日至今年4月6日校安通報海外打工詐騙案件計6案，受害學生6位，其中1位尋獲返國，目前仍有5人由警政署協尋中。

20歲林女上月29日未依約定，在清明連假前返回桃園住處，行蹤不明，林母撥打30多通電話找人，但接手機 的卻是女兒李姓前男友，因聯繫不上女兒，林母急得跑到女兒沙鹿區租屋處找人，發現屋內有新的手機盒，循線到手機行詢問，得知女兒已使用新門號。

李男向林母解釋，2人交往1年多，共用手機門號，前陣子分手後，門號由他所使用，林女申辦新手機，他不清楚其去向，但曾提醒她「不要被騙」。

林母本月2日向清水警分局報案，也在臉書刊登尋人啟事，張貼女兒相片特徵，擔心女兒遭人蛇集團控制人身自由，希望各界協助。

由於全案疑涉人口販運、詐欺案件特徵，警方報請台中地檢署偵辦；檢警查出，林女在上月29日上午出現在學校後，手機最後通聯顯示人在桃園機場附近，經調閱移民署資料，確認林女3月30日搭上前往英國的飛機，但途中在泰國轉機入境曼谷，當天晚上再轉機前往緬甸，持護照進入仰光市，目前尚無離境資料。

警方除報請駐緬甸外館協助，也持續追查林女平時交往對象、機票由誰訂購，釐清是否與詐團有關。