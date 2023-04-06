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國小球隊教練校內擁吻小六女、車內性侵 賠償金額出爐

記者林孟潔／台北6日電
國小球隊教練涉嫌性侵小六女學生，被判賠償女學生及父母共142萬餘元台幣。圖為示意圖。（取材自ingimage）
國小球隊教練涉嫌性侵小六女學生，被判賠償女學生及父母共142萬餘元台幣。圖為示意圖。（取材自ingimage）

一名黃姓國小球類校隊教練，多次和12歲女學生在體育器材室約會、擁吻、撫摸胸部，並開車帶女學生到河濱公園性侵得逞，被判刑3年8月，案件上訴審理中；民事部分，女學生和父母向黃求償，台北地方法院判黃應賠償女學生及父母共142萬餘元（台幣，下同，約4.65美元），可上訴。

黃是某國小老師，也身兼校隊教練，他利用六年級女學生仰慕之心，和對方交往，2016年10月至2017年6月間多次相約體育器材室約會，他親吻、撫摸女學生胸部；黃也曾開車載女學生到河濱公園隱蔽處，於汽車後座摸胸、以手指性侵得逞。

黃矢口否認犯行，辯稱他和女學生只是比一般老師與學生的關係再好一點，女學生會主動對他勾肩搭背，他坐在辦公室時，女學生會坐在自己腿上，但他沒有猥褻女學生，更沒有開車載女學生到河濱公園。一審黃被判刑3年8月，案件上訴台灣高等法院審理中。

民事部分，女學生和父母分別向黃提損害賠償訴訟，台北地院審酌後判黃應賠償女學生102萬餘元、父母各20萬元，共計142萬餘元。

另外，女學生及父母認為校方未交由性別平等教育委員會調查，也未依規定通報、輔導，且體育器材室未裝監視器，向學校提國家賠償訴訟。

法院認為，黃和女學生發生性關係，是在女學生畢業後，與教學活動無關，但黃在校內猥褻女學生，確實屬於教學活動，校方應負國家賠償責任，審酌後判校方應賠償女學生100萬元。

性侵 汽車 教育

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