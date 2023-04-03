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把石虎趕下樹 放任犬群獵殺？赤膊男犯眾怒 恐觸法

記者賴香珊／南投3日電
打赤膊的男子將貓科動物趕下樹後，任由犬群追趕獵殺，事後還前往犬隻圍攻現場查看。（擷取自臉書）
打赤膊的男子將貓科動物趕下樹後，任由犬群追趕獵殺，事後還前往犬隻圍攻現場查看。（擷取自臉書）

南投有民眾錄下，一隻貓科動物疑在樹上躲避犬群，一名男子發現後，竟拿竹竿將牠從樹上趕下來，犬群隨之追捕圍攻牠。該影片被PO網，網友痛罵該男「太可惡」。當地家畜疾病防治所表示，該行為恐涉傷害動物，若有明確行為人可開罰。

謝姓網友昨在「爆料公社」分享影片，影片中，一名打赤膊的男子手持竹竿朝樹上撥弄，一隻貓從樹上掉下來，在樹下徘徊的犬隻發現後，群起追趕圍攻牠，且犬群疑有追上並圍攻狠咬，該男子還對親友大喊「咬到了」，但稱很像是「石虎」。

而拍攝者在影片中，不斷驚呼「會被咬死」、「他為什麼要將牠（從樹上）弄下來」等語，顯得很無助。因有錄下整個過程，並拍下該男與其親友走去看犬隻圍攻現場，又怕報警會惹事端，所以託友人將影音資料PO上網，詢問網友該怎麼辦。

不少網友看到該影片氣得痛罵「太可惡」、「垃圾」、「殘忍」等，但也有網友質疑拍攝者當下為何不阻止或報警；也有人為該名男子說話，認為該動物可能影響其農園或生活；也有人擔心影片中的孩子恐會有樣學樣，覺得該男子教壞小孩。

對此，南投家畜疾病防治所表示，若是刻意將動物從樹上趕下來給狗追，該行為恐涉及傷害動物，而蓄意傷害動物，並導致動物重傷或死亡，可依「動物保護法」第6條及第25條，處以2年以下徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰鍰。

但南投家防所也表示，針對該案件是否開罰，除需民眾提供相關影片、證據及明確的行為人等資訊外，也須向行為人釐清其動機及動物傷況，確認是刻意為之才能依法究辦，同時呼籲大眾要愛護動物，切勿對動物有不友善舉動，也避免觸法。

打赤膊的男子將貓科動物趕下樹後，任由犬群追趕獵殺，還面帶微笑的查看犬隻圍攻狀況。...
打赤膊的男子將貓科動物趕下樹後，任由犬群追趕獵殺，還面帶微笑的查看犬隻圍攻狀況。（擷取自臉書）
打赤膊的男子將貓科動物趕下樹，任由犬群追趕獵殺，事後與親友前往犬隻圍攻現場查看。...
打赤膊的男子將貓科動物趕下樹，任由犬群追趕獵殺，事後與親友前往犬隻圍攻現場查看。（擷取自臉書）

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