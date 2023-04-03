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房客偷電挖礦 500萬電費房東也要賠

記者楊湛華／桃園3日電

李姓男子租屋開比特幣挖礦場，私接台電竊電一整年供118台挖礦機使用，桃園地方法院依竊盜罪判李有期徒刑四月，民事庭認為李和房東都要負損害賠償責任，判共同賠償台電近500萬元（台幣，下同，約16萬美元）電費。

檢警調查，李姓男子2019年6月10日以每月租金2萬3000元在桃園租下民宅一、二樓，私接台電電桿供電電源，接入二樓陽台引入室內配線，供118台比特幣挖礦機、一台筆記型電腦使用。

台電人員發現用電有異派員檢查，發現私接電桿三條導線，向刑事局報案，警方2020年6月10日會同台電稽查員搜索，當場查獲非法礦場；經計算李共竊電118萬3680度，折算電價達499萬9864元。

刑事部分，法院考量李犯後坦承犯行、有悔意，但未能達成和解，依竊取電能罪判有期徒刑四月，118台礦機及筆電、499萬餘元犯罪所得宣告沒收。

民事部分，台電同時向李男及申請用電人王姓房東公司求償。王主張李私自接電，他無竊電也未受益，但法官依電業法規定，不論實施竊電行為人是誰，只要是用戶或非用戶因竊電行為受有短繳電費利益者，均是電業法規範對象；李男竊電一年多，王男公司將房屋出租，仍對供電契約負善良管理責任，未能舉證自己管理無過失，也要負賠償責任。

法院審結，判李男、王男公司應共同賠償499萬9864元。

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