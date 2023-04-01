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控高虹安、余正煌論文抄襲 翁達瑞又不起訴

記者蔣永佑／台北1日電
新竹市長高虹安2022年9月不滿「翁達瑞」屢次在網路上散布她博士論文抄襲，到台北地檢提告(圖)。台北地檢署2023年3月31日處分不起訴。(圖：高虹安競選辦公室提供)
新竹市長高虹安2022年9月不滿「翁達瑞」屢次在網路上散布她博士論文抄襲，到台北地檢提告(圖)。台北地檢署2023年3月31日處分不起訴。(圖：高虹安競選辦公室提供)

臉書化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，去年九合一選舉前，多次臉書發文質疑民眾黨新竹市長高虹安、調查官余正煌論文涉抄襲，遭高、余提告加重誹謗。台北地檢署認為，陳時奮經蒐集相關資料，依自身專業評論，屬言論自由範疇，且高為政治人物，余當時與民進黨桃園市長候選人林智堅有論文爭議，為重大公共議題，皆屬可受公評之事，昨處分不起訴。

對比前年資深媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學歷為假遭起訴，北檢表示，當時彭文正是在蔡總統提出相關事證，證明博士學位論文為真後，為追求點閱率仍持續質疑其論文不存在，且提不出新資料佐證，屬於謾罵及詆毀，逾越「合理評論」範疇。

而陳時奮是在臉書分別發文質疑高虹安博士論文、余正煌碩士論文涉抄襲，屬對兩人論文內容、品質的評論，且論文是否抄襲，事涉個人主觀判斷，陳時奮在經相關查證後始發表評論，與彭文正案顯然不同。

陳時奮去年選前，疑為林智堅論文爭議，接連對前立委柯志恩、高虹安及余正煌開砲。去年7月起，陳時奮連續在臉書發文，質疑柯志恩涉及論文抄襲等學術不倫，同樣遭柯提告，本月初也獲不起訴。

陳時奮還在臉書發文，指高虹安美國辛辛那提博士論文有2/3是抄襲某期刊論文，並引述自行比對結果，以及高的論文指導教授學術履歷佐證。而在林智堅碩士論文爭議期間，陳時奮又質疑余正煌抄襲林智堅，並公布兩人論文異同之處。

檢察官認為，高虹安身為欲參選縣市首長的立委，學、經歷自然為全民關切的重要議題；余正煌因身為論文抄襲事件的利害關係人，涉入此一重大公共議題而符合公眾人物定義，兩者均屬可受公評之事。

臉書 林智堅 蔡英文

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