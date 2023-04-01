拐1人賺10萬 女蛇頭誘9台人到柬埔寨 重判7年半

彰化地院重判張女7年6月徒刑。(本報資料照片)

去年震驚社會的柬埔寨詐騙 案，女蛇頭張惟甄誘騙9名台人出國淪為豬仔，揭開台灣人販售台灣人的黑幕，彰化地院認為張女嚴重破壞人際間的信任，更影響台灣國際聲譽，昨依圖利以詐術使人出國罪，重判張女7年6月徒刑，共犯邱守毅和林佑穎各判4年6月、3年6月。

此外，嘉義檢方查獲人口販運集團成員王子明、林沂鋒，也以高薪誘騙被害人到柬埔寨，實際上卻想摘取器官牟利百萬台幣，幸被害人及時脫困，法院昨依以詐術摘取他人器官未遂等罪，判兩人6年6月及6年徒刑。

張惟甄（41歲）在網路化名「B喵」，與邱守毅、林佑穎參與設址柬埔寨金邊的凱博公司，泰國 萬利公司的跨國犯罪組織。萬利公司成立「妙蛙迪人事群」Line群，分為人事組、機房組、後勤組，人事組採正招、騙招兩方式招募成員，「騙招」即是刊登電腦打字快速賺錢訊息，誘騙民眾前往柬埔寨和泰國。

張惟甄負責「人事組」業務，在臉書「偏門工作」和交友軟體刊登高薪求才廣告，如有人上當，她便指揮邱守毅、林佑穎接送被害人，前往指定旅館住宿並辦理護照，每成功介紹一人出國可獲10萬元台幣(約3255美元)報酬，張、邱兩人四六分帳。

被害人到達柬埔寨後沒收護照及手機 ，行動和通訊受管制，如不從事詐騙，會遭罰款或毆打，甚至轉賣其他不法公司，若被害人要求返台，家屬須支付40萬台幣「贖金」，或施用詐術騙取台灣友人前往頂替。

檢方追查，張惟甄共招攬九人，有四人被送出國，其中三人付了贖金才回台，另五人在機場及時被警方攔下。張女原是通訊行店員，曾幫大陸詐團申辦上百張預付卡，作為電話詐騙工具，沒想到後來成為女蛇頭。