我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

拐1人賺10萬 女蛇頭誘9台人到柬埔寨 重判7年半

記者簡慧珍、李宗祐╱綜合1日電
彰化地院重判張女7年6月徒刑。(本報資料照片)
彰化地院重判張女7年6月徒刑。(本報資料照片)

去年震驚社會的柬埔寨詐騙案，女蛇頭張惟甄誘騙9名台人出國淪為豬仔，揭開台灣人販售台灣人的黑幕，彰化地院認為張女嚴重破壞人際間的信任，更影響台灣國際聲譽，昨依圖利以詐術使人出國罪，重判張女7年6月徒刑，共犯邱守毅和林佑穎各判4年6月、3年6月。

此外，嘉義檢方查獲人口販運集團成員王子明、林沂鋒，也以高薪誘騙被害人到柬埔寨，實際上卻想摘取器官牟利百萬台幣，幸被害人及時脫困，法院昨依以詐術摘取他人器官未遂等罪，判兩人6年6月及6年徒刑。

張惟甄（41歲）在網路化名「B喵」，與邱守毅、林佑穎參與設址柬埔寨金邊的凱博公司，泰國萬利公司的跨國犯罪組織。萬利公司成立「妙蛙迪人事群」Line群，分為人事組、機房組、後勤組，人事組採正招、騙招兩方式招募成員，「騙招」即是刊登電腦打字快速賺錢訊息，誘騙民眾前往柬埔寨和泰國。

張惟甄負責「人事組」業務，在臉書「偏門工作」和交友軟體刊登高薪求才廣告，如有人上當，她便指揮邱守毅、林佑穎接送被害人，前往指定旅館住宿並辦理護照，每成功介紹一人出國可獲10萬元台幣(約3255美元)報酬，張、邱兩人四六分帳。

被害人到達柬埔寨後沒收護照及手機，行動和通訊受管制，如不從事詐騙，會遭罰款或毆打，甚至轉賣其他不法公司，若被害人要求返台，家屬須支付40萬台幣「贖金」，或施用詐術騙取台灣友人前往頂替。

檢方追查，張惟甄共招攬九人，有四人被送出國，其中三人付了贖金才回台，另五人在機場及時被警方攔下。張女原是通訊行店員，曾幫大陸詐團申辦上百張預付卡，作為電話詐騙工具，沒想到後來成為女蛇頭。

詐騙 泰國 手機

上一則

控高虹安、余正煌論文抄襲 翁達瑞又不起訴

下一則

新聞評論／從新北走向全國格局 侯友宜有多關要過

延伸閱讀

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了
舊金山經文處4月3日開放領務櫃台 民眾可親辦護照文件

舊金山經文處4月3日開放領務櫃台 民眾可親辦護照文件
護照申請量暴增4成 普通件要等3個月才能拿到

護照申請量暴增4成 普通件要等3個月才能拿到
疫情趨緩 中國和柬埔寨本月將重啟「金龍2023」聯合軍演

疫情趨緩 中國和柬埔寨本月將重啟「金龍2023」聯合軍演

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事