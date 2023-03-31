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新聞評論／海上浮屍悲劇 記錄台灣夢碎了

重磅快評
台灣西海岸連續多具浮屍現蹤疑與人蛇集團有關。(記者廖炳棋／翻攝)
台灣西海岸連續多具浮屍現蹤疑與人蛇集團有關。(記者廖炳棋／翻攝)

台灣沿海1個月來陸續發現多具浮屍，廣布西海岸各縣市沿海，連台東也有。詭異的消息，令人驚駭。內政部長林右昌今天表示，從2月27日至3月29日止，警巡機關共發現20具浮屍，其中包括9名台籍、7名越南籍，還有4具遺體身分仍在比對中。台籍為落海或輕生，越南籍則研判和偷渡案有關。

媒體報導，警方在一具浮屍身上手機中發現一張14人合照，研判是在登船前所拍。而根據駐台北越南經濟文化辦事處提供的資訊，也指出有14越南籍人士在2月中偷渡來台，目前只比對出7具越南籍遺體與名單相符。換言之，即使比對中的4具遺體都在14人名單中，也還有部分越南偷渡客下落仍不明。

檢警調查，越籍偷渡客幾乎都是曾在台非法打工遭逮遣返，他們被管制來台，只好鋌而走險偷渡搶灘，才能繼續在台打黑工。官方統計，越籍失聯移工幾年來已經膨漲到8萬2897人，如果加上這類偷渡的黑數，黑工知多少？台灣的移工政策與管理，只能說是一筆爛帳。

問題根源當然在缺工。蔡英文和賴清德都曾信誓旦旦說要排除企業5缺障礙，但5缺問題越來越嚴重，幾年來更演變成了「7缺政府」。缺蛋、缺雞、缺藥、缺水、缺電、缺地、缺人，都已嚴重困擾經濟與民生，而其中缺工問題擴大的移工黑數，如今更釀成跨國的海上悲劇。

同樣值得關切的是，那9名浮屍海上的台籍人士。林右昌說，9名台籍人士為落海或輕生，檢察官相驗後已由家屬領回，台灣人與偷渡案件無關。林右昌輕描淡寫，但大量浮屍竟有近半是台灣人，不是更令人倒抽一口冷氣嗎？

如果是落海，這是蔡政府大內宣「向海致敬」政策有成時看不到的「附帶傷害」嗎？如果是輕生，蔡英文總統7年前就職時，不是說要給人民一個更好的台灣嗎？但7年來，世上苦人多更多！

還記得那座「幸浮城市」（幸福城市）嗎？高雄去年半年發現21具浮屍，8、9月間37天內就發現9具浮屍，網友整理「高雄浮屍錄」，成為「暖男」的城市最諷刺的註記。外界擔心討論太多引發模仿效應，政府當然更視而不見了。

「高雄浮屍錄」如此，「台灣浮屍錄」恐怕也是如此。

蔡英文此刻正風光出訪，強調要向世界清楚傳遞的訊息之一是，台灣走向世界決心愈來愈堅定，台灣是世界的台灣。然而，越南看到台灣了，國際也看到台灣了。在這裡，越南人的台灣夢，碎了；台灣人的台灣夢，如果有的話，也碎了。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

偷渡客 越南 蔡英文

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