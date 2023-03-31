越南提供14名偷渡名單 7人成浮屍 7人下落不明

從2月27日至3月29日止，警巡機關共發現20具浮屍，其中包7名越南籍，研判和偷渡案有關。(記者廖炳棋／翻攝)

台灣沿海1個半月來出現20具浮屍，警方確認其中7人越南 籍，查出14名越南人疑在上月中旬前搭船偷渡 來台，懷疑發生船難或遭人蛇「丟包」大海，排除9名自殺或意外落水的台灣人，還有4具遺體身分不明。

據了解，這些偷渡來台的越南人，行前曾告知親人要到台灣打工，上月中旬越南親友遲未收到報平安訊息，也聯繫不到人。

高雄市沿海上月27日發現1具女浮屍，身上有越南證件，檢方相驗後行文駐台北越南經濟文化辦事處，連同警方查訪及聯繫越南或在台家屬，發現14名越南人在當月中旬，要偷渡來台打工，死者也在其中，越南清查後提供8男、6女共14人的偷渡名單。

法務部法醫研究所比對家屬提供ＤＮＡ檢體，刑事局採集遺體指紋比對移工指紋資料庫，查出5男、2女共7具遺體身分與偷渡名單相符。警方調查，這7人均來過台灣，包括合法移工期滿出境、逾期居留或被查獲偷渡來台，年齡多30歲上下。

目前尚有4具遺體不知身分，偷渡名單中也有3男、4女下落不明，將持續清查。另9具遺體已經確認為台灣籍，分別為自殺或意外落水，警方報請各地檢署調查後通知家屬領回，無證據顯示與偷渡案有關。

高檢署昨召集轄內發現浮屍的6個地檢署及海巡署、刑事局、法務部法醫研究所研商，會後決定由刑事局調查死者身分、背景、人際關係，海巡署負責人蛇或偷渡集團情資，各地檢署依水流屍相驗案件處理，並成立情資平台交換即時資訊，若發現不法由高檢署協調偵辦。

警政署指出，目前正追查不法船家或仲介，並透過刑事局駐越南聯絡官聯繫越南公安 部等執法機關，追查越國人蛇集團。