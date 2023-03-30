人蛇集團丟包?台沿海3月陸續發現16具浮屍

台中港離岸風機平台3月7日發現1具男屍，檢、巡追查，懷疑是越南偷渡客遭人蛇丟包死亡。(記者廖炳棋／翻攝)

台灣沿海3月至今陸續發現16具浮屍，其中15具在西海岸，除5名台灣人，其餘11人中有兩名越南 人、9人身分不明；檢、警、巡懷疑是偷渡客 遭人蛇集團丟包死亡，台灣高檢署今天召集發現浮屍5個地檢署及海巡署、法醫研究所開會研商。法務部長蔡清祥說，如涉及人口販運與國際人蛇集團，將要求國際執法單位共同合作查辦。

台高檢書記官長林宏松昨天說，目前許多死者身分都不明，說與人蛇集團有關言之過早；但近年多次查獲東南亞 偷渡客，包括人蛇丟包事件，檢警單位認為可能性不低，從11具浮屍分布位置研判，若真有人蛇集團在海上丟包或發生意外，可能因洋流飄帶，導致遺體在沿海地區被發現。

統計近年海巡署查獲偷渡案件，2021年查獲69人；2022年查獲52人；今年至今查獲14人；大部分都是越南人偷渡來台。

海巡署表示，兩具男性遺體因有證件，確定為越南籍，另台籍浮屍有3男2女，身分不明待查的為8男1女。海巡署清查相關海域雷達資料，未發現有可疑活動船舶，已透過駐台北越南經濟文化辦事處，協請越方協助相關分析鑑定事宜。

11具浮屍位置全分布西部沿海，包括3月7日台中港離岸風機平台上的無名男屍；刑事局國際科也介入協助追查，全案可能衍生成國際案件。

台高檢昨另通令所有地檢署，針對3月內發現的所有浮屍進行清查，盡速完成鑑定、解剖和DNA比對，至少先確認死者身分；但實務上不見得能取得比對用檢體，完全確認恐有難度。

林宏松說，若未來發現確實有犯罪嫌疑，甚至與人蛇或其他不法集團有關，台高檢不排除視案情需要，協調由1個地檢署統籌偵辦。

移民署外勤官員指出，逃逸移工被查獲遣返後，會管制來台，可能為打黑工選擇偷渡，以越南人為大宗；他估計，目前在台不法停留外籍人士，約3-5%的比率是偷渡人士。