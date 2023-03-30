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51人點閱「喜歡」 警員自拍露生殖器裸照PO推特觸法

記者王聖藜／台北30日電
台北市政府警察局吳姓員警，上推特網站張貼裸露個人生殖器、坐於宿舍床沿的猥褻照片，判罰金8000元。圖為台北市政府警察局。(本報資料照片)
台北市政府警察局吳姓員警，上推特網站張貼裸露個人生殖器、坐於宿舍床沿的猥褻照片，判罰金8000元。圖為台北市政府警察局。(本報資料照片)

壓力大？現役台北市政府警察局吳姓警員，上推特網站張貼裸露個人生殖器、坐於宿舍床沿的猥褻照片，被政風人員檢舉。檢方指吳妨害風化，台北地院審理，依以網際網路張貼方式供人觀覽猥褻影像罪，判吳罰金8000元。

判決主文說，吳的罰金刑如易服勞役，以1000元折算壹日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，接受法治教育4場次，並判手機沒收。可上訴。

2022年8月21日晚間，吳在大安分局新生南路派出所宿舍，以手機連結上網，登入社群網站Twitter，以未設隱私權限、不特定多數人得以共見聞的頁面中，張貼「嗯...很急...＃台北＃有誰比我急」。

吳除張貼文字，同時上傳、張貼裸露個人生殖器的全裸照片，所在狀態則是他坐在床沿，藉使不特定多數人得以觀覽，警方2022年10月11日接獲風紀情資，經調閱推特帳號資料比對、確認，報請檢方偵辦。

於警詢、偵查即自白，檢察官根據截圖、警方調查報告等證據，認定吳違法，向法院聲請簡易判決處刑。

法院認為，吳身為員警卻知法犯法，僅因家中發生變故、心情不佳，恣意將全裸照片上傳社群網站供人觀覽、且權限未設隱私，貼文有13則留言、4次轉推、51人點閱喜歡，吳已危害社會善良風俗。

判決書說，吳犯後坦承犯行、態度良好，自拍全照刊登1周後，自感不妥而下架，且吳目前已未繼續使用帳戶或貼文，審酌吳警專畢業、犯罪動機，依法量刑，並宣告緩刑2年，以勵自新。

社群網站 手機 隱私

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