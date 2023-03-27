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新冠輕症單日估2萬 大眾交通4月或摘罩

記者楊雅棠／台北27日電
捷運等大眾交通工具口罩令鬆綁，預估4月中下旬實施。(本報資料照片)
捷運等大眾交通工具口罩令鬆綁，預估4月中下旬實施。(本報資料照片)

新冠肺炎輕症免隔離、免通報於3月20日上路，昨天剛好滿一周，新增85例本土個案（中重症）、29人死亡。指揮中心統計，最近一周單日新增個案約在100例上下波動，如以整體感染者0.5%占比計算，單日感染輕症人數約2萬左右，雖比之前還多，但扣除「應通報未通報」黑數，疫情仍在下降中。

防疫措施大幅鬆綁，目前僅剩醫療機構、公共運輸等場域維持口罩禁令，指揮中心發言人羅一鈞指出，清明連假結束後就會評估交通運輸口罩令是否解除或鬆綁，屆時疫情如持續下降，就會宣布公共運輸口罩令鬆綁措施，改為建議，而非強制戴口罩，預估4月中下旬實施。

羅一鈞說，過去一個月以來，中重症平均數為每日119例，最高值及最低值區間為13至236例，受周末或假日延遲通報影響而有高低起伏。依據調整後確診病例數推估社區感染數，並參考機構陽性率、口服抗病毒藥物給藥人數等資料，在輕症免隔離新制實施後，並未出現社區感染人數增加，疫情反彈、回升等情形。

新制上路後，部分臨床醫師抱怨，快篩陽性的病患直接到院掛號、候診、就醫，恐將病毒傳染給其他患者；對此，羅一鈞表示，「醫病雙方都還需要磨合」，依照指引，診所和醫院在面對快篩陽性的確診者時，防護規格為一般醫用口罩，若幫病人測量血壓、體溫，醫護人員必須戴手套，或檢查前後需要手部消毒，和一般常規照護一樣。至於高風險族群，如65歲以上長者或是有慢性病者，才需特別詢問相關病史。

口罩 疫情 血壓

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