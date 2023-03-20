新冠輕症免隔離 傷病給付將退場 減輕勞保基金財務負擔

口罩令已鬆綁一陣子，不少民眾逐漸習慣不戴口罩生活。圖為19日觀賞職籃台啤英熊對永豐雲豹之戰的大批球迷。(記者侯永全／攝影)

今天起，台灣防疫進入下一頁，新冠輕症免隔離「0+n」上路，輕症傷病給付將退場，有助於減輕勞保基金財務負擔。勞保局指出，目前已核付新冠輕症傷病給付共174萬件、47億元（台幣，下同，約1.55億美元），平均每件核付金額2698元。推估仍有逾295萬勞工 未提出申請，勞保基金因新冠傷病給付失血將達126.7億元。

勞動部勞動保險司長陳美女說，今天起將回歸勞保傷病給付原本的請領規定，只有收治在醫院的確診者才具請領資格，換言之，輕症確診勞工不再具有請領資格。但勞工若在20日前確診居家照護，仍可在5年內領取傷病給付，權益不受影響。

儘管輕症傷病給付將退場，但申請高峰尚未到來，根據疫情指揮中心統計，目前台灣累計新冠確診人數破1020.6萬人，以勞保涵蓋46%人口計算，推估約有469.5萬確診勞工符合請領資格，未申請者仍有5年請求權，推估總計勞保因此失血逾126.7億元。

勞動部發布指引表示，即日起快篩陽性勞工如有症狀，身體不適無法出勤，可持「快篩陽性證明」的照片，向雇主請未住院之普通傷病假，病假日數1年內未超過30日，雇主應發給半薪。另外，快篩陽性的勞工請病假者，自篩檢陽性日及次日起5日內，雇主不得扣發全勤奬金。

勞動部表示，若快篩陽性勞工在自主健康管理期間，想照常出勤上班，雇主應尊重勞工意願，雙方也可協議改採居家上班；雇主若拒絕勞工出勤，因屬雇主受領勞務遲延，仍應照給工資。

而新冠輕症免隔離、免通報，就醫回歸面對面的健保門診。何時就醫？確診還要外出嗎？都由民眾自行決定。專家分析，新制上路後，個人擔負更多責任，感染率和重症率勢必增加，唯有提升疫苗 接種率、積極使用口服抗病毒藥、強化個人健康識能、陪病探病時自我要求，才能守護脆弱族群。

50歲以上很多人是重症高風險群，截至3月14日，仍有105.8萬餘人1劑疫苗都沒打過。台灣感染症醫學 會名譽理事長、台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民說，輕症免隔離後，感染和重症風險一定增加，部分輕症者可能延誤治療時機，政府應繼續催打疫苗。

截至3月9日，全國共2768家醫事機構提供口服抗病毒藥，但是台灣感染症醫學會最新調查顯示，僅4成高風險確診者領了口服病毒藥，顯示重症防治有待加強。

台大醫院急診醫學部臨床教授李建璋說，部分一線醫師因覺用藥評估過於麻煩，而未開藥，有些病人擔心抗病毒藥與慢性病藥物交互作用而不想吃，以致增加重症及死亡機率；目前1盒口服抗病毒藥2萬多元，以公務預算支應，政府應考慮讓不符公費資格的民眾自費，藉此減輕財務壓力，也讓更多人有機會服藥。

昨新增8209例新冠肺炎本土病例，較上周同日減少7.4%。今起視訊診療回歸通訊診察辦法，僅剩山地、離島等偏遠地區及機構住民得以視訊就醫。