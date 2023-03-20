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抗藥性菌株比率增 感染科缺人成隱憂

記者楊雅棠／台北20日電
兩大感染醫學會舉辦「台灣感染管理高峰會」，希望政府正視感染科醫師人力不足、薪資偏低等困境。(圖：台灣感染症醫學會提供)
兩大感染醫學會舉辦「台灣感染管理高峰會」，希望政府正視感染科醫師人力不足、薪資偏低等困境。(圖：台灣感染症醫學會提供)

台灣感染症醫學會最新調查發現，醫學中心加護病房「克雷白氏桿菌」抗藥性比率為38.4%，較前1年增多1.9%；區域醫院卻高達48.9%，較前1年增加13.5%，凸顯出疫情3年多來，台灣感染專科醫師人力嚴重不足，以致抗藥性菌株比率快速上升。

台灣感染症醫學會秘書長、新光醫院感染科主任黃建賢表示，醫學中心收治「較毒的病人」，抗藥性比率應較高，但區域醫院檢出比率卻更高；再者，疫情期間不少感染科醫師被調至防疫現場，無暇執行院內疫情控制、抗生素管理、感染管制等措施，代表人力短缺已成一大隱憂。

黃建賢表示，韓國每百床需1.2名感染科醫師，如以此為標準，目前全台感染科醫師缺口高達800多人。建議政府將抗生素管理等感控業務納入健保給付，並將感染科改列為部定專科，才能掌握人力，合理配置。

「外科手術開得再好，一旦病人發生抗藥性細菌感染，一切都白費了。」台灣感染症醫學會理事長王復德說，感染科醫師經常參與會診，找出感染元凶，但是每次只能領到100元台幣診療費，可說是吃力不討好；再者，感染科醫師、感染管制師和感染護理師還需負責院內感控、抗生素管理等業務，而這部分卻無健保給付，只能自我安慰「做功德」，導致許多人才出走。

衛福部長薛瑞元表示，希望學會針對抗生素管控、醫療院所等感染管制提出計畫，再來審視健保是否給付；至於感染科為內科系的分科，未來將規畫為部定次專科，最慢明年上路。

醫學 疫情 健保

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