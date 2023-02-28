確診7577例 近307天最少 台灣第3波疫情接近尾聲

台灣昨天新增7577例新冠肺炎 本土個案，是去年4月26日以來、相隔307天最低點。指揮中心發言人羅一鈞表示，此代表第三波疫情 已接近尾聲，且受到二二八連假效應影響，就醫、通報延遲，估計周三、四將回補病例數字，預期增至單日1.9萬至2萬上下，呈現一波上升情形。

與上周一的1萬1808例相較，昨降幅達35.8%，另新增168例境外移入、44例死亡。指揮中心統計，台灣出現新冠肺炎個案以來，總計1003萬3108例確診病例，1萬7908人死亡。

指揮中心原本預測昨天單日新增病例9500至1萬例間，但足足少了2000多例，羅一鈞表示，本周三、四的確診人數將明顯大增，上升至近2萬例，民眾仍應提高警覺。

羅一鈞表示，將觀察疫情走向，決定校園是否如期在3月6日開放室內口罩 禁令；若開放後，疫情穩定下降，輕症免隔離、免通報等措施就會依原規畫上路。

中國附醫副院長黃高彬表示，專家對於住院患者安置已有較明確共識，重症者仍需在專責加護病房治療，其他疾病住院者若驗出新冠陽性卻無呼吸道疾病，不必移至專責病房，但採集中安置、治療。至於居家照護者，專家曾討論是否限制大眾運輸搭乘、可否上班，但因難以控制，僅能道德勸說，因此尚無明確結論，本周5專家會議應會做出結論。