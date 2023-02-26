來美過不了關 高端勇士現補打潮

台中市接種站每天提供新冠疫苗基礎劑、追加劑接種服務。（記者趙容萱／攝影）

台中一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗 ，要出境來美時，才發現入境美國需打滿二劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天，經緊急拿到醫師診斷證明才成行；另一名打滿三劑高端粉領族下個月赴美出差，苦於找不到基礎劑可打，最後找到台中文心森林公園疫苗接種站補打疫苗。

負責台中文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓說，前陣子多為赴日的高端勇士來補打三劑國際認可疫苗，近期則有多人是為了到美國，來補打兩劑國際認可疫苗。

施勝桓說明，一名四十歲的男性因有藥物過敏史，去年5到文心森林公園接種站諮詢，聽從醫生建議打蛋白質次單位重組疫苗，當時只有高端疫苗，打了二劑高端，日前他赴美過海關時，發現入境美國需要兩劑國際認可的新冠疫苗才可到美國不用隔離七天，緊急向診所求助，經開據診斷證明書後，海關才放行。

一名粉領族表示，她打三劑高端，因臨時接到下個月要出差到美國，但現在要找第一、二劑基礎劑不容易，她問遍合約院所都沒有提供，最後得知文心森林公園接種站有提供，馬上跑去打。

**確診累計破千萬

此外，中央流行疫情 指揮中心公布新冠疫情統計，25日新增1萬3281例本土確定病例，245例境外移入，另確診個案中新增53例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，相較上周六2月18日新增1萬4795例，降幅10.2%。

指揮中心統計，台灣總計有1001萬2276例確診病例，其中死亡病例1萬7818例。自2020年台灣首例新冠病例出現至今，累積超過破千萬名病例。

羅一鈞提醒，民眾出遊有碰到4類情況，仍建議戴口罩 ，包括有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者（尤其未完整接疫苗者）密切接觸時。

另外，羅一鈞提醒，目前室內仍規定要戴口罩的場所，包括醫療照護機構、公共運輸及特殊運具如車廂、船舶、航空器等，民眾搭遊覽車、計程車時，也要記得配戴口罩。

指揮中心指出，因應民眾購買家用抗原快篩試劑之需求，自3月1日起，實施第11輪家用抗原快篩試劑實名制，每輪民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份(30劑)。