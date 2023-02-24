台莫德納超買 1800萬劑未到貨 疫情降溫打氣低 一半恐報廢

新冠疫苗未來施打將常態化，每年固定3月或4月起施打。另今年3月6日起，會針對三族群推「疫苗+1」接種活動。（本報資料照片）

台灣向美國莫德納 採購的次世代疫苗，還有1800萬劑尚未到貨，專家憂心，若不更改合約，這批次世代疫苗若今年全部到貨，恐報廢、丟掉至少5成以上。而新冠疫苗接種將常態化，朝「一般族群一年打一劑、高風險族群一年兩劑」方向施打，規畫未來固定10月打流感疫苗 、3月接種新冠疫苗。

另為提高疫苗覆蓋，指揮中心昨宣布，3月6日起至4月30日，將針對從未打過任一劑疫苗、未完成基礎劑、6歲以上且今年元旦起未打過莫德納BA.5次世代疫苗等3大族群，推動「疫苗+1」活動。

綜合媒體報導，針對新冠疫苗常態化，中央流行疫情 指揮中心指揮官王必勝說，流感疫苗因有季節性，以往都固定在10月起接種，新冠疫情沒有明顯季節性，但規畫於每年3月或4月起接種，讓二者分開接種。另專家雖建議高風險族群未來一年打兩劑，但現在仍未定案，還需要科學驗證每年需接種的劑次，未來施打劑次可能會再變化。

根據統計，至今一劑新冠疫苗未打者，全台約有230萬多人。疫苗庫存量剩餘約525萬劑左右，其中BNT庫存量最多有246.7萬劑，以兒童劑型為主，次多的是BA.5次世代疫苗有155.3萬劑。

台灣在2021年向美國莫德納簽署2年共3500萬劑新冠疫苗供應合約，扣除去年已到貨接種，今年尚有約1794萬劑未到貨。中華民國防疫學會理事長王任賢呼籲，中央應與莫德納重新議約，或退掉合約，否則1800萬劑今年都到貨，至少報銷5成以上。

指揮中心發言人羅一鈞則表示，目前與莫德納的疫苗合約屬於保密合約，「合約是有需要可以叫，可以和廠商討論，希望盡量對我們有利，保有進貨彈性 」，有疫苗需求才會叫貨。

由於疫情持續降溫，疫苗打氣低迷，面臨報廢銷毀的疫苗也越來越多。據推算，台灣採購AZ、高端、BNT、莫德納、Novavax等廠牌，已有上百萬劑屆效銷毀或耗損，至少浪費台幣20億元（約6580萬美元）。疫情指揮中心昨天推出「疫苗＋1」活動，盼催出打氣。

本土案例昨新增1萬4083例，與上周同天相比，下降14.5%，已連20天下降，死亡則增37例。王必勝說，預計二二八連假後本土案例會稍上升，將持續觀察。