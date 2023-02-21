疫情緩 3月1日起入境台灣不再發免費快篩

指揮中心社區防疫組組長莊人祥宣布，從3月1日起將不再發放免費快篩。（圖：指揮中心提供）

台灣原針對入境者以及確診者的密切接觸者提供一劑快篩，但指揮中心社區防疫 組組長莊人祥20日宣布，從3月1日起將不再發放免費快篩。

莊人祥表示，現行快篩試劑發放為入境人員可於入境時自行領取1劑、確診者的密切接觸者由衛生局提供1劑家用抗原快篩試劑。但是近期全球及本土疫情 趨緩，「0+7」自主防疫篩檢頻率已從每兩天1次改成有症狀才篩檢，加上台灣目前快篩取得管道有實名制以及所有超商、賣場都有鋪貨，購買便利。

針對入境時有症狀者，可於機場港埠洽疾管署檢疫人員，於必要時進行採檢，無症狀者則返回自主防疫地點進行7天自主防疫。

因此自3月1日起，停止提供入境人員及確診者之密切接觸者公費家用抗原快篩試劑，其中入境人員以航班表定抵台時間為準，確診者的密切接觸者則以確診者隔離起始日為準。不過所有入境人員及確診者密切接觸者仍維持7天自主防疫。

昨起鬆綁室內口罩 措施，但搭乘公共運輸仍須戴口罩，交通部航政司長何淑萍說，搭乘公共運輸若有飲食需求，可暫時脫口罩。指揮官王必勝則說，口罩政策分為室外、室內自主、全面自主3階段，後續將朝向民眾全面自主佩戴，有機會於5月實施。

新冠肺炎疫情昨新增1萬1808例本土個案，較上周同天下降4.8%，指揮中心社區防疫組長莊人祥說，疫情已到低點，3月起將不再針對入境者、確診者的密切接觸者提供1劑免費快篩試劑；指揮中心記者會將從1周兩次縮減固定於周四舉行。

行政院長陳建仁昨在擴大防疫會議則要求指揮中心持續滾動式檢討相關防疫措施，各級學校將於3月6日跟進加入鬆綁室內口罩，也務必預做準備。

陳建仁也說，高齡者疫苗施打率仍需加強，指揮中心應強化溝通，即時澄清謠言，並向長者、高風險族群及其家屬解釋疫苗接種的重要性與必要性。王必勝說，目前約54萬多名長者未接種任何1劑，正擬定年度次世代疫苗施打計畫，每年至少1劑，本周四會宣導相關政策配套。