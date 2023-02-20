公共運輸口罩禁令不鬆綁 交通部：僅飲食可暫時脫罩

交通部提醒民眾，於公共運輸之車廂、船舶、航空器等運具及場站付費區或管制區，應依規定全程佩戴口罩。（圖：指揮中心提供）

指揮中心日前宣布自今日起放寬室內佩戴口罩 規定，不過，交通部提醒民眾，於公共運輸之車廂、船舶、航空器等運具及場站付費區或管制區，應依規定全程佩戴口罩。

交通部新聞稿指出，由於公共運輸及特殊運具具有人潮流動量大，搭乘對象不特定等特性，為降低病毒傳播風險，在指揮中心綜合評估後，在特定區域仍維持仍須佩戴口罩的規定。

交通部政次陳彥伯說，台鐵、高鐵、捷運 、客運及公車、客機、交通船等大眾交通工具屬密閉空間，搭乘時須戴口罩，但車站、機場 等交通場站付費區或管制區內也仍需配戴口罩。以雙鐵、捷運為例，只要進入閘門就屬付費區，即使還沒上車，也要戴口罩，在付費區外如車站大廳或商場才不強制戴口罩；機場則是進管制區，即使還沒搭機也需戴口罩。

交通部航政司司長何淑萍則說，在公共運輸等需配戴口罩的地方，若有飲食需求，可例外暫時脫罩，但若是明顯違反規定，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處3000元以上1萬5000元（台幣）以下罰鍰，請民眾出入相關場域時務必佩戴口罩；交通部也將依疫情發展情勢，持續配合指揮中心政策滾動調整相關交通運輸之防疫管理措施。場站其他區域或空間，民眾可自主決定，人多擁擠、無法保持適當距離建議配戴。