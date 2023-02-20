戴了812天 室內口罩令鬆綁 八大場域仍要戴

室內口罩令20日起鬆綁，但搭乘交通運具仍需戴口罩，且像車站、機場等交通場站，只要進付費區或管制區就要戴口罩。（記者余承翰／攝影）

執行812天的室內口罩 令今天放寬，僅剩公共運輸系統、醫療照護等八大場域仍須強制配戴。中國附醫副院長黃高彬說，口罩令放寬意義不大，因大部分民眾仍會自主配戴，指揮中心當務之急是將新冠肺炎 自傳染病降級，將無呼吸道症狀的確診病人回歸本科治療，而非直接送專責病房，造成醫療閒置或浪費。

今起放寬室內口罩措施，分為「應戴」、「建議」和「自主」場所等三大情況，例如醫療照護、公共運輸等兩大類指定場所「應戴」口罩。人潮擁擠或年長者外出時等特殊情境則「建議」戴口罩，其餘場所則為「自主」戴口罩。至於學校、補習班等教育場所，如疫情 穩定，將自3月6日起才實施室內口罩令。

交通部政次陳彥伯說，台鐵、高鐵、捷運、客運及公車、客機、交通船等大眾交通工具屬密閉空間，搭乘時須戴口罩，但車站、機場等交通場站付費區或管制區內也仍需配戴口罩。以雙鐵、捷運為例，只要進入閘門就屬付費區，即使還沒上車，也要戴口罩，在付費區外如車站大廳或商場才不強制戴口罩；機場則是進管制區，即使還沒搭機也須戴口罩。

陳彥伯說，民眾如在付費區或管制區未戴口罩，工作人員將予以勸導，經勸導不聽者則會依傳染病防治法開罰。

另指揮中心也明定，如演唱會、餐飲業、百貨公司可因人潮擁擠而自訂防疫規範。但指揮官王必勝說，罰則是政府公權力，違反「自主」場所規定，不會有罰則；但如果不配合，主辦單位可禁止其入場。

至於鬆綁室內口罩令，是否導致疫情升溫？黃高彬說「沒有差」，因大多數民眾仍會自主戴口罩，由於感染來源多來自人潮擁擠的場所，民眾至人潮擁擠場所仍要戴好口罩。

新冠肺炎疫情昨新增1萬5747例本土個案，較上周同天下降約6.8%，連16天較前一周同日下降，但另增175例中重症、68例死亡個案，其中45名死者未打三劑以上疫苗。台大公衛教授詹長權批評指揮中心，漠視未接種長者死亡占比過高的事實，也不聽學者對於降低死亡、謀求防疫新方向的建議。

上周新增13萬8471例本土病例，較前一周下降17.3%；昨雖連16天較前一周同日下降，但降幅縮小。指揮中心發言人羅一鈞說，元宵燈會人潮聚集、開學等，以及口罩放寬措施，都可能造成疫情波動。

疫情下降，昨仍增68例死亡個案，最年輕案例為40多歲男性。詹長權說，去年全台有1萬4000多人死於新冠肺炎，擠進十大死因，若未來幾個月新冠死亡數仍高居不下，台灣可能成為全球今年十大死因仍有新冠肺炎的少數國家。

羅一鈞說，國內累計新冠肺炎致死率為0.17%，低於日本0.22%，也遠低於全球致死率1%。近期指揮中心接連拜訪各地衛生單位，盼提出接種誘因，另也提出「今年要多接種一劑，以次世代疫苗為優先」策略，待預防接種諮詢委員會拍板。