我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

口罩醜陋症 下半臉走樣求醫變多

記者鄒尚謙／台北20日電

今起室內口罩令放寬，但歷經三年多來的口罩人生，不少人自覺變醜。皮膚科醫師趙昭明表示，最近門診收治不少「口罩醜陋症」個案，長時間遭受口罩邊緣及兩側掛耳細線的擠壓，除了鼻口附近皮膚變糟，長滿痘痘，且下半臉變形走樣，有無口罩，判若兩人。

趙昭明說，長時間戴口罩易引發下巴毛囊阻塞、長痘痘，局部皮膚變糟，這一年來為此求診病患增加二至三成，嚴重時還須服用藥物，控制痘痘。

較令人擔心的是，口罩可能改變了下半臉型。趙昭明說，「口罩醜陋症」原因在於這兩三年來口罩不離身，下半臉部悶在裡面，加上兩側耳掛的拉力，以及鼻緣等四周邊緣的壓力，影響肌肉組織血液循環的走向，進而改變臉型。

趙昭明進一步解釋，戴上口罩，對臉部產生向下的壓力，皮膚「慣性下垂」；再者皮膚長期接觸口罩布面，導致肌膚彈性變差，造成外型改變，易出現雙下巴、皮膚粗糙、下巴寬闊。

「抗地心引力方向的按摩相當重要。」趙昭明說，臉部按摩關鍵為「由內往外、由下往上」，並慢慢按壓淋巴系統，每天二至三次，每次五分鐘；記得先塗抹乳液、精油或溫水，可以讓肌肉組織獲得良好的循環。若欲更快見效，可考慮醫美電波拉皮，但是費用不便宜，建議在家按摩臉部、做好保濕，只要肌肉、淋巴系統循環良好，就能逐漸恢復疫前模樣。

口罩 肌肉

上一則

兩岸春暖花開？上海台辦副主任李驍東：我們期待

下一則

T1職籃爆嚴重衝突 魔獸被逐出場：想勸架

延伸閱讀

台口罩解禁上路、搭捷運仍要戴 違者最高罰1.5萬台幣

台口罩解禁上路、搭捷運仍要戴 違者最高罰1.5萬台幣
室內脫口罩後上班得化全妝 醫：卸妝後清潔不善恐生痤瘡

室內脫口罩後上班得化全妝 醫：卸妝後清潔不善恐生痤瘡
快餐店遇搶 華裔員工想奪回遭攻擊濺血

快餐店遇搶 華裔員工想奪回遭攻擊濺血
除痣先看5原則辨別好壞痣 嚴重恐是癌

除痣先看5原則辨別好壞痣 嚴重恐是癌

熱門新聞

星雲大師舍利子色澤多為法乳般淨白，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶堅固子，莊嚴無比。(取材自人間福報臉書)

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

2023-02-13 21:39
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見由前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson，退役美海軍上將）（左）率領的美國智庫國家亞洲研究局（NBR）訪問團。（中央社）

美媒：條條大路通台北 疫情後訪台團質變

2023-02-12 18:35
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正比現代天王們還紅？「3月小雨」大家都會唱

2023-02-16 11:07
女兵疑似因電腦維修而遭外流。示意圖。（Unsplash）

台軍營又爆不雅照 陸軍2女兵私密照瘋傳

2023-02-16 20:51
作家黃大米。 圖／擷自臉書

火鍋吃剩送遊民 作家黃大米挨轟 重回現場曝對方現況

2023-02-14 16:24

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視