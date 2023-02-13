年後罕見「3多」確診死亡增 急診超量 冰櫃爆滿

各大醫院急診爆滿，等床住院患者眾多，已達紅色警戒值。圖為民眾進出急診室。（非相關新聞當事醫院）（記者陳正興／攝影）

新冠本土個案12日新增1萬6000多例，較上周日下降二成五，但死亡人數高居不下，醫師研判部分年長者確診後不願服用抗病毒藥物，「隱形缺氧」死亡風險大增；數據另顯示，年後大醫院急診人滿為患，雙北殯儀館冰櫃更是大爆滿，罕見出現「確診死亡、急診滿床與冰櫃滿櫃」三多現象。

台大急診醫學 部主治醫師李建璋表示，最近收治多名狀況不好的年長感染者，確診超過一周仍飽受上呼吸道症狀之苦，從診所轉送至大醫院急診，檢查發現其血氧竟低至五成且合併嚴重肺炎，危及生命，需立即住院，但病人卻不覺得喘，這是典型的「隱形缺氧」。

令人擔憂的是，其中不少確診者未接受口服抗病毒藥物，這代表歷經三年多疫情 ，民眾對於風險資訊麻痺，「應開藥而未開、應吃藥而沒吃」，基層醫師在收治符合服藥資格的年長者時，如症狀輕微，或患者不想吃藥，就沒開藥，也有患者自行停藥，以致「隱形缺氧」死亡風險上升。

李建璋提醒確診年長者，每天早、中、晚均需監測血氧，如低於94%，或連續步行三分鐘後血氧降低超過5個百分點，就需就醫。

除了新冠確診死亡數維持高檔，年後非新冠患者湧入醫院，各大醫院急診人滿為患，台大醫院12日晚就有93名急診患者等待住院，台北馬偕44人、高醫56人、基隆長庚47人，均為紅色警戒。台大急診部主任黃建華表示，依照往年狀況，須等到4月才能緩解。