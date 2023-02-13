我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

年後罕見「3多」確診死亡增 急診超量 冰櫃爆滿

台灣新聞組／台北13日電
各大醫院急診爆滿，等床住院患者眾多，已達紅色警戒值。圖為民眾進出急診室。（非相關新聞當事醫院）（記者陳正興／攝影）
各大醫院急診爆滿，等床住院患者眾多，已達紅色警戒值。圖為民眾進出急診室。（非相關新聞當事醫院）（記者陳正興／攝影）

新冠本土個案12日新增1萬6000多例，較上周日下降二成五，但死亡人數高居不下，醫師研判部分年長者確診後不願服用抗病毒藥物，「隱形缺氧」死亡風險大增；數據另顯示，年後大醫院急診人滿為患，雙北殯儀館冰櫃更是大爆滿，罕見出現「確診死亡、急診滿床與冰櫃滿櫃」三多現象。

台大急診醫學部主治醫師李建璋表示，最近收治多名狀況不好的年長感染者，確診超過一周仍飽受上呼吸道症狀之苦，從診所轉送至大醫院急診，檢查發現其血氧竟低至五成且合併嚴重肺炎，危及生命，需立即住院，但病人卻不覺得喘，這是典型的「隱形缺氧」。

令人擔憂的是，其中不少確診者未接受口服抗病毒藥物，這代表歷經三年多疫情，民眾對於風險資訊麻痺，「應開藥而未開、應吃藥而沒吃」，基層醫師在收治符合服藥資格的年長者時，如症狀輕微，或患者不想吃藥，就沒開藥，也有患者自行停藥，以致「隱形缺氧」死亡風險上升。

李建璋提醒確診年長者，每天早、中、晚均需監測血氧，如低於94%，或連續步行三分鐘後血氧降低超過5個百分點，就需就醫。

除了新冠確診死亡數維持高檔，年後非新冠患者湧入醫院，各大醫院急診人滿為患，台大醫院12日晚就有93名急診患者等待住院，台北馬偕44人、高醫56人、基隆長庚47人，均為紅色警戒。台大急診部主任黃建華表示，依照往年狀況，須等到4月才能緩解。

北市、新北殯葬處都表示，每年春節前後殯儀館都會面臨冰櫃不足問題，但今年特別嚴重，以北市為例，因寒流導致遺體進館數比去年同期增加400多具，冰櫃一時不敷使用；新北市則有902個冰櫃，但最近爆滿，緊急動用冷凍貨櫃，是前所未見情況。

疫情趨緩 3隱憂未解。（製表／醫藥組、採訪中心）
疫情趨緩 3隱憂未解。（製表／醫藥組、採訪中心）

醫學 疫情

上一則

台颳林來瘋 林書豪首戰繳雙10 鋼鐵人止4連敗

下一則

星雲圓寂讚頌 數萬人送最後一程 蔡總統頒褒揚令

延伸閱讀

母屍藏家中冰櫃2年 芝女用假身分證冒充亡母

母屍藏家中冰櫃2年 芝女用假身分證冒充亡母
急性膽囊炎 超音波看墨菲氏徵象

急性膽囊炎 超音波看墨菲氏徵象
中國疫情趨緩 衛健委：門診急診住院高峰已過

中國疫情趨緩 衛健委：門診急診住院高峰已過
專家預期 上海新冠重症高峰可能在2、3周出現拐點

專家預期 上海新冠重症高峰可能在2、3周出現拐點

熱門新聞

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

2023-02-12 02:40
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

2023-02-05 12:13

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因