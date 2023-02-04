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春節回補 台灣新冠單日逾百死 7個月新高

記者許政榆／台北4日電
專家示警，台灣致死率下降速度慢，且同時有多個病毒株正在流行，目前是「複雜的流行情況」。(本報資料照片)
專家示警，台灣致死率下降速度慢，且同時有多個病毒株正在流行，目前是「複雜的流行情況」。(本報資料照片)

台灣新冠本土案例增幅縮小，但死亡案例數昨破百例，達105例，是自去年7月15日以來，近7個月以來新高。指揮中心分析，昨天將是近期死亡案例數的最高點，主因是受到「春節回補」效應，估計今起死亡案例數將開始下降。

本土案例昨增2萬5104例，境外移入373例、死亡增105例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡案例數創新高，原因是本周受到「春節回補」效應影響，春節期間估計每天死亡通報應落在40至50例，但每天僅20至30例，為預估值一半，加上許多死亡診斷證明於周一、二上傳系統，經整理後，使昨日死亡公布數較高，估計今起死亡病例將下降。

雖死亡個案創新高，羅一鈞表示，以Omicron疫情來看，去年4月起的第一波疫情，致死率為萬分之18.9，去年8月15日起的第二波疫情，致死率為萬分之14.4，去年12月11日至今的第三波疫情，致死率為萬分之11.9，相較前兩波致死率仍屬低點。

新光醫院副院長洪子仁表示，新冠病毒甫進入社區時，第一波首要衝擊易感染族群、脆弱族群，導致致死率較高，是全世界皆然的現象，而後隨著疫苗接種、抗病毒藥物研發及社區免疫提升，愈能抵擋病毒帶來重症、死亡的威脅，第二波、第三波致死率也逐步降低，因此台灣才逐步鬆綁防疫規定。

台大兒童醫院兒童感染科主治醫師黃立民表示，台灣新冠肺炎致死率下降速度慢，有時還會反彈，雖然Omicron BA.5占比下降、BA.2.75占比上升，但兩種病毒株同時在流行，也不清楚是否有第3個病毒株正在流行，台灣目前處於「複雜的流行狀況」，使得致死率不容易明顯下降。

新冠疫情可能「永遠不會過去」，黃立民說，許多民眾看到他國放鬆疫情政策，便理所當然認為疫情應該要過去、要解封政策，但事實上疫情可能要再兩、三個月後才會明確往下降，屆時才能放心放鬆更多防疫措施。

疫情 防疫 Omicron

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