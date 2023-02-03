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室內口罩令 考量三因素延後鬆綁

台灣新聞組／台北3日電
指揮中心原訂2日公布室內口罩解禁措施卻跳票未公布。(記者潘俊宏／攝影)
指揮中心原訂2日公布室內口罩解禁措施卻跳票未公布。(記者潘俊宏／攝影)

中央流行疫情指揮中心去年底一再聲稱今年1月底將宣布口罩鬆綁措施，卻一路拖延，原預計昨天公布相關細節，指揮官王必勝卻說，考量3大因素，如醫療量能較吃緊、各部會仍須溝通，及春節後確診數反彈，需延遲宣布政策。不過，今年5月新冠肺炎有機會從第5類傳染病改第4類，改類顯示新冠常態化，指揮中心也將一併撤除。

新內閣團隊1月31日正式上線，原預期行政院長陳建仁赴指揮中心視察後，將親自宣布室內口罩解禁措施。但當天會後王必勝舉行臨時記者會，僅提到口罩鬆綁政策將參考「韓國模式」，朝正面表列「一定要佩戴的場所」為方向，並表示還要赴行政院參與口罩解禁的跨部會會議，2月2日公布政策細節。

不過，室內口罩令昨天仍未公布細節，王必勝表示，政策還在研議中，主要有3大原因，一是近日醫院病床收治人數較滿，雖不一定因新冠肺炎住院，多是低溫造成心肌梗塞、中風等，但仍顯示醫療資源吃緊。

二是口罩涉及全國人民，牽涉各部會工作的溝通、安排。如各級學校將於2月13日開學，還需要綜整家長、教師等教育團體的意見。三是過完春節連假後，確診數反彈，還在高點，需觀察多日後再公布口罩解禁事宜。

室內口罩鬆綁首次提及考量校園口罩佩戴，中小學校長協會理事長張信務認為，考量家長顧慮，仍建議小學、幼兒園學生在室內戴口罩，但國中以上學生可自主決定；家長團體聯盟理事長蕭東原說，幼齡學生疫苗接種率低，建議清明連假後再解禁，屆時氣溫逐漸回暖，不利病毒生存。

新光醫院副院長洪子仁表示，當初指揮中心決定大幅放寬室內口罩令，可能考量他國解封情形，台灣也想快速跟進，但消息一出後，民眾接受度不高，即使已經開放室外口罩令，也沒有太多人放鬆，加上學校開學，教室內是否戴口罩恐引發爭議，才突然縮手。

口罩 解禁 新冠肺炎

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