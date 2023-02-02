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台室內口罩鬆綁、入境自主防疫7日起放寬 擬5月降級新冠

記者楊雅棠、沈能元／台北2日電
指揮中心2日公布室內口罩令解封，未來除高風險場所外，不再強制戴口罩，專家指這是回到正常生活的重要象徵。（記者林俊良／攝影）
指揮中心2日公布室內口罩令解封，未來除高風險場所外，不再強制戴口罩，專家指這是回到正常生活的重要象徵。（記者林俊良／攝影）

許多國家防疫鬆綁，美、日相繼宣布，5月將新冠肺炎解除公衛緊急狀態，但世界衛生組織（WHO）仍強調，新冠肺炎為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，WHO將於4月開會，屆時可能解除緊急狀態，台灣則希望在5、6月調降新冠肺炎法定傳染病等級。

指揮中心今天宣布「室內口罩鬆綁」措施，台大公衛學院教授陳秀熙表示，這是讓社會回到正常生活的「重要象徵」，預計2至4月為民眾自主防疫階段，4至6月應考慮讓新冠疫情從第五類法定傳染病降為第四類。

莊人祥表示，美國、日本將在5月陸續改類、解除緊急狀態，台灣「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」僅至6月底而已，和國際間降級的時間點類似，「在5、6月改類、降級，這是政府努力的方向」。

指揮中心將於2月7日起，放寬自主防疫「0+7」，改採「有症狀才需要篩檢」，適用對象不僅是入境者，確診者的接觸者也一併適用，檢測措施為「當有症狀時，使用家用快篩試劑進行檢驗，並於自主防疫地點休息」。入境時提供的快篩試劑也從四劑調整為一劑。

昨新增3萬1801例本土病例，與上周三相比，增加92.9%；部分專家認為，這是另一波疫情的開始，陳秀熙則認為，年後疫情上升，但幅度應不高，屬於小波類地方流行，原因為去年一波大流行後，數百萬名康復者多已有免疫保護力，因此，中重症、死亡均呈下降趨勢。

另增300例境外移入及48例死亡，最年輕死亡個案為40多歲女性，未接種疫苗，確診一周後突然呼吸急喘，在家昏迷，緊急被送至急診，檢查發現，心律不整、疑似急性心肌梗塞，經急救無效不幸於當日過世，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。去年1月至今新冠肺炎中重症累計4萬3421例，其中1萬5497人死亡。

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