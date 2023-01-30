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台灣本土BA.2.75首過半 超越BA.5成主流株

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北即時報導
台灣指揮中心30日公布，最新定序125例Omicron確診病例，其中本土BA.2.75新興株首度超過半數。 圖為民眾29日傍晚到台北大稻埕碼頭遊憩。中央社
台灣指揮中心30日公布，最新定序125例Omicron確診病例，其中本土BA.2.75新興株首度超過半數。 圖為民眾29日傍晚到台北大稻埕碼頭遊憩。中央社

台灣新冠肺炎上周定序125例，包括境外85例、本土40例。本土病例BA.2.75首度過半，超越BA.5成為主流株。醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2.75可能已取代BA.5成為近期的主流株。

上周本土病例定序結果，BA.2.75驗出21例，占比53%；BA.5變異株驗出14例，占比35％；BQ.1驗出五例，占比13％。

針對國內境外移入85例個案，為62例男性、23例女性，年齡介於10多歲至80多歲。其中檢出46例BA.5個案分別自中國、日本移入；28例BF.7個案自中國移入；8例BA.2.75個案分別自日本、韓國、中國、泰國及澳洲移入；3例BQ.1個案分別自日本、美國移入。

羅一鈞表示，BA.2.75雖有一定的免疫逃脫力、重複感染的機率，但更擔心BQ.1、BF.7、XBB等新變異株。另外，俗稱「雙頭犬」的CH.1.1則無驗出。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年1月25日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株（含BQ.x、BF.7）仍為全球主流株約佔68.1%，其次為BA.2及其衍生變異株約佔16%、XBB等重組病毒變異株約佔10%。

近期XBB.1.5變異株已至少於54國檢出，多來自美國，其次為英國、加拿大。BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，但是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，依現有證據顯示，導致疾病嚴重性未明顯增加；另WHO表示，暫無證據顯示XBB.1.5變異株相較其他Omicron亞型變異株對群眾健康更具風險，將持續密切監測國際間病毒株演變與流行。

台灣醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2.75可能已取代BA.5成為近期的主流株...
台灣醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.2.75可能已取代BA.5成為近期的主流株。圖／台灣指揮中心提供

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