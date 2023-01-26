出境PCR不採唾篩 趙少康：到底要圖利誰？

資深媒體人趙少康 25日於臉書發文指出，台灣今年元旦起，要求中國大陸直航班機在機場 須做唾液PCR才能通關，因美國資料顯示唾液PCR較準確，而大陸也要求台灣赴大陸班機旅客，須提供48小時的PCR陰性報告，但台灣一般醫院只提供鼻咽PCR檢驗，一次要價3500至4000元台幣且要等一至兩天，若特急件還有要價7000元，質疑衛福部不提供簡單快速的唾液PCR「到底要圖利誰？」

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞給出三項回應，包括PCR費用都是由採檢單位訂定，報請縣市衛生主管機關核定；且綜合多項研究，鼻咽PCR準確度略優於唾液PCR，唾液PCR主要用於定期採檢或普篩。

趙少康表示，既然為了要保護國人的入境都可以採用唾液PCR檢查，出境為什麼不能同樣用唾液PCR檢查？而非要用深戳鼻子的鼻咽PCR檢查？1萬人平均就要4000萬台幣，10萬人就要4億，衛福部大費周章到底要圖利誰？為什麼不積極推廣採用唾液PCR篩檢而要折騰眾多欲搭機的旅客？

針對PCR採檢方式是否有圖利之虞，羅一鈞指出，PCR屬於自費採檢，費用都是各採檢機構訂定，報請縣市主管衛生機關核定後公布為之，PCR以採檢鼻咽、咽喉為原則，若民眾有特殊需求，例如不希望鼻子不舒服希望改用唾液採檢，可以向採檢單位提出，並採例外作法，前提是價格公開透明即可。

不過唾液PCR費用相較鼻咽PCR費用並沒有比較便宜，羅一鈞表示，鼻咽採檢的檢體較單純，可以用「池化」檢測 ，5、10支檢體一次做，可以減少成本；但唾液內成分複雜，包括食物殘渣、口腔碎屑等，前端要花更多時間處理雜質，若將純度不高的唾液混合，會干擾檢驗品質，便無法以池化方式進行，因此唾液多採單支檢驗。