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室內口罩令 有望下月底解禁 大眾運輸或於4月鬆綁

記者許政榆／台北26日電
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，若疫情穩定，室內口罩令確定將鬆綁。（本報資料照片）
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，若疫情穩定，室內口罩令確定將鬆綁。（本報資料照片）

指揮中心擬於春節後進行第二階段口罩鬆綁，台大公衛學者推估，室內口罩令最佳解除時間點為2月底，大眾運輸解除口罩令則是4月底；指揮中心表示專家意見都會列入參考，春節後與各部會啟動相關討論。另小三通專案陽性率昨連續第二天掛零，但中國大陸直航台灣班機落地採檢陽性率略升，指揮中心認為大陸疫情已過高峰，但仍有待觀察。

台大公衛學院教授陳秀熙昨指出，口罩令解除需觀察族群免疫保護力等指標，台灣過去族群免疫保護力極低，可忍受流行再生數（Rt值）通常以大於1或小於1作判斷，經過疫苗施打及自然感染後，族群免疫保護力提升至54%，換算Rt值為2.17。

陳秀熙推估，2月底可解除家戶、工作場所口罩令，接續於4月底解除公共場所、大眾運輸戴口罩，醫療、長照機構等則需等6月底再解除。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現在難預估6月的疫情變化，只要疫情穩定，就確定鬆綁室內口罩規定，研擬方向仍維持醫療院所、長照機構、大眾運輸需戴口罩，並於春節後與各部會啟動討論。

本月22日金馬春節交通專案（小三通）入境旅客採檢首度出現零陽性個案，昨公布23日採檢結果同樣零人陽性，呈現連續兩日小三通陽性率掛零現象。

不過大陸入境旅客落地唾液PCR採檢，桃園機場、松山機場共995人入境，陽性38人，陽性率3.8%，相較22日陽性率2.8%，略為上升。羅一鈞說，大陸疫情剛過高峰，這些波動都在可預期範圍內，會持續監測觀察。

昨新增本土案例1萬6329例，境外189例，死亡22例，病例數較前一周減少約21.4%。特殊死亡個案為一名四歲男童，曾接種一劑疫苗、無慢性病史，1月15日發燒、嘔吐，隔日送急診，經PCR陽性確診，出現高燒41.1度、抽搐，搶救後仍於17日過世，死因為新冠病毒感染併急性腦炎、腦水腫、心肌炎及多重器官衰竭。台灣兒童重症累計304例，死亡43例。

口罩 疫情 疫苗

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