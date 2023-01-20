室內免戴口罩 台最快月底宣布

疫情趨緩，指揮官王必勝說，預計1月底將宣布第二階段室內口罩解禁，等同口罩全面解封。（記者余承翰／攝影）

台灣19日新增1萬8024例本土個案、390例境外移入個案，較上周同天下降兩成多。因第3波疫情 持續往病例減少的趨勢發展，指揮官王必勝說，預計1月底將宣布第二階段室內口罩 解禁，等同口罩全面解封，但宣布後不會立即於2月起上路，而需要一段時間準備。專家則認為，即使不再強制要求戴口罩，脆弱族群仍應要戴緊口罩。

不過，儘管第3波BA.5疫情已過高峰，但王必勝說，因死亡和重症人數是落後指標，接下來兩到四周的死亡、重症人數恐仍會增加。

針對指揮中心農曆年後將宣布室內口罩令解除，台大公衛教授陳秀熙說，室內戴口罩對新變異株的防禦效果有限，加上此波疫情已下降，目前社區自然防護力有望在1月底提升至6成，因自然防護力可阻擋小型聚會間傳播，不易引起大規模流行，至3月前疫情都將呈穩定，估計下波疫情會依照自然保護力的衰退而再起。

不過，即使口罩令全面解除，陳秀熙說，脆弱族群仍具風險，呼籲脆弱族群只要在人多的場合都應該要把口罩戴上，降低被傳染機率。

但中國附醫副院長黃高彬也建議，XBB.1.5正在美國流行，台美交流頻繁，此病毒株進到台灣社區是遲早的事，就算第3波疫情下降，第4波疫情仍可能再起，不可掉以輕心。最好等到3月中旬、流感季後再實施為宜。

王必勝也說，未來疫情將起起伏伏，仍對高齡長者、小孩等脆弱族群造成威脅，呼籲符合資格者盡速接種次世代疫苗 ，今年也一定會針對脆弱族群提供第6劑追加施打。

除本土疫情下降，中國大陸入境旅客採檢陽性率也創新低。1月17日機場端陽性率降至6.2%、小三通入境陽性率2.2%；從採檢新制實施以來整體陽性率也降為12.3%。王必勝說，這反映大陸疫情正在下降。