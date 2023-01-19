學者：台灣本土重症、死亡月底達高峰 年後或解封口罩

新冠肺炎疫情 續降，昨新增2萬768例本土個案，與上周三相較下降百分17.7，另增263例境外移入、26例死亡。台大公衛教授陳秀熙預估，本土中重症和死亡個案數將在1月底達到高峰，隨後逐漸下降；如果年後疫情受控，即可準備解封口罩 或降級。

至於後續是否會再出現一波疫情，端視XBB.1.5以及BQ.1變異株是否在國內再引發流行。陳秀熙說，指揮中心應嚴密監控中重症情況，若傳染力更高的BQ.1、XBB.1.5變異株因民眾春節出國旅遊、團聚而進入社區，預估3月初又將出現另一波疫情高峰。

昨天新增的本土死亡個案中，年紀最小者僅4歲，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，該男童有慢性腎病史，未接種新冠疫苗 ，1月9日發燒、嘔吐、腹瀉、全身無力，隔天因意識改變，家長緊急送至急診，快篩及PCR均呈陽性確診。

檢查發現，上消化道出現出血情形，且嚴重腦水腫，診斷腦炎，收住加護病房治療。因病況惡化不幸於1月13日過世，死因為新冠病毒感染併腦炎。羅一鈞說，此為第三波疫情以來，第二例腦炎死亡的兒童個案，幼兒染疫仍有腦炎等死亡風險，呼籲家長盡快幫小孩預約接種新冠疫苗。

台大公衛團隊成員楊旻融也說，台灣兒童疫苗施打率偏低，6個月到4歲疫苗接種率，施打兩劑比率僅兩成五；5到11歲接種率第一劑八成四七、第二劑六成五，第三劑只有兩成，家長應盡速陪同孩子接種第二劑疫苗及追加劑，降低感染和重症風險。

另監察院延宕多時的「疫苗採購與整備案」結果在上個月出爐，但引發未提出糾正案等爭議，尚未通過委員會審查；該案原定昨天在衛環委員會再闖關，但最終未排上增列討論議程，將在年後再議。