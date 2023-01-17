春節後 台可望室內免戴口罩 僅表列需戴罩場所

疫情指揮中心指揮官王必勝表示，如疫情穩定，春節後實施第2階段口罩解封。(記者余承翰／攝影)

台灣新冠肺炎 第3波疫情 趨緩，昨新增1萬5409例本土個案，較上周下降8.8%。指揮官王必勝研判第3波疫情高峰已過，將於過年後公布及實施口罩 第2階段，大方向為「正面表列室內需要戴口罩的地方（如醫院、養護機構）」，也就是在室內也可不戴口罩。

日本和南韓的新冠疫情趨於穩定，兩國官員表示，將討論放寬室內戴口罩命令。日本共同社報導，日本政府消息人士說，政府正在探討是否把新冠肺炎降級為跟流感同等級的第5類傳染病，也考慮修改防疫指引，除了有症狀的人之外，在室內原則上無需戴口罩，最快今年春季實施。

另外，南韓新冠疫情特別應對小組組長兼國家傳染病危機應對諮詢委員會委員長鄭錡碩16日說，新冠疫情頂峰已過，目前處於平穩狀態，室內摘口罩已為期不遠。他表示，即使解除室內戴口罩命令，預料疫情也不會快速復燃。

南韓傳染病危機應對諮詢委員會17日將開會，討論調整室內戴口罩命令。鄭錡碩說，即使摘口罩，疫情也不會急速復燃，不過，因境外風險因素，還需再觀察一段時間後再決定何時摘口罩，較為安全。

台灣上周新增15萬1838例確診個案，較前周下降15.7%，降幅滿大。王必勝表示，過年後疫情可能反彈，但是否成為第4波疫情，要等後續監測，觀察反彈程度，才能夠研判。

王必勝說，希望春節過後，實施第2階段鬆綁口罩禁令，屆時如疫情穩定，將提前開放口罩限制，表列室內需要戴口罩的場所，其他室內則不再強制戴口罩，由民眾自主決定戴或不戴。他表示，新冠肺炎降級與室內口罩解禁是脫勾的，春節後啟動更積極的行動，討論從第5類傳染病降至第4類，並著手修改通報定義。

中國附醫副院長黃高彬表示，這周才是自中國大陸入境的高峰，社區傳播狀況將在下周或下下周才會顯現異常。再者，傳播力高的XBB.1.5正在美國流行，台美交流頻繁，「此病毒株進到國內社區是遲早的事」，就算第3波疫情下降，第4波疫情仍可能再起，不可掉以輕心。由於1月中旬到3月中旬為流感季，黃高彬指出，綜合多種因素，最好等到3月中旬後再放寬口罩政策，才較安心。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5降到5成以下，BA.2.75則有超過BA.5趨勢，但增加速度不快，還不會完全取代，春節期間可能呈現雙主流變異株。BA.2.75傳播力和免疫逃脫力、重複感染等機率都略遜於BQ.1、BF.7、XBB等新變異株，民眾不需擔憂。

黃立民則認為BA.2.75可能成為單一流行主流株，此變異株在國際流行一陣子，台灣現在開始「有點慢」，未來BQ.1和XBB等變異株可能成為主流病毒株，會讓整體疫情拖更久。他說，BA.2.75在台灣占比逐漸升高，代表該變異株在台灣地區具有一定的免疫逃脫潛力，造成重複感染，建議前次疫苗接種或感染超過6個月的民眾盡快接種疫苗。

指揮中心統計，2022年起迄今，重複感染共12萬9698例。

另外，指揮中心公布1月14日自中國大陸入境旅客採檢情形，整體陽性率連兩日低於1成，指揮官王必勝表示，中國疫情往鄉村蔓延，疫情仍嚴峻，入境唾液PCR篩檢是為了隨時監測新變異株，將續行至月底，年後進行檢討。