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中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

冷眼集／防疫政治化 靠國民素質守住

記者 陳雨鑫
指揮中心近一年來在記者會上回應最多的是政治題。(翻攝自指揮中心直播畫面)
指揮中心近一年來在記者會上回應最多的是政治題。(翻攝自指揮中心直播畫面)

新冠病毒蔓延3年，成為20世紀人類歷史重要篇章，隨人類對新冠病毒愈來愈熟悉，全球多個國家早在去年就開始與病毒共存，台灣去年10月開放邊境，至今3個多月，仍是個「與疫共存」的菜鳥，加上中國大陸開放增加全球解封變數，前行依舊充滿挑戰。

回顧過去一年，指揮中心記者會如舊報數，管口罩、管社交距離，台灣疫情變化與分析幾乎沒太大變化，記者會上回應最多的大概是政治題，從指揮中心前指揮官陳時中宣布參選，到王必勝接下指揮官後澄清高端各項事宜，幾乎都與疫情無關。

綜觀去年整年度指揮中心的表現，關鍵字大抵是「政治」、「高端」以及「各種否認」，指揮中心與疫情之間的關係，似乎早已斑駁模糊。

台灣防疫策略一直是指揮中心最引以為傲的政策，特別是戴口罩，在國際上總被「呵咾甲會觸舌（台語，意指讚美到嘖嘖有聲）」。不過戶外口罩令去年12月起解除，至今不見太多民眾在戶外拿下口罩，包包中依舊必備酒精，防疫自保的觀念，早在指揮中心強調「自主防疫」前就已養成，台灣防疫最值得驕傲的應是國民素質。

前年底，即有專家建議指揮中心可在今年初退場，一年過去了，指揮中心繼續存在，銜接新冠防疫事項常態化的確是重要工程，希望指揮中心扎實地走完與疫共存的最後一哩路，千萬別只會隔空嗆聲，成為回答政治題的「口語訓練班」。新冠疫情進入第四年，解散應是指揮中心最重要的任務。

防疫 疫情 口罩

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