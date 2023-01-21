嚴防陸BF.7變異株 專家：視訊看診、給藥 春節不能斷

圖為視訊看診示意圖。(本報資料照片)

中國大陸疫情 隨著「完全解封」大爆發，台灣自元旦起針對自陸入境旅客進行為期一個月全面採檢，採陽檢體進行病毒定序。專家估計，邊境 採檢僅能暫時度過春節，大陸流行的BF.7變異株若在台大流行仍會產生衝擊，籲視訊看診、居家照護抗病毒給藥不能在春節期間中斷，避免患者於春節塞爆急診。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，大陸疫情流行樣態與他國明顯不同，患者多首次感染新冠變異株、人民缺乏追加劑高覆蓋率、非藥物介入措施（NPI）如勤洗手戴口罩等都解除規範。大陸境內還有抗病毒藥物及醫療量能不足等兩大劣勢，如以台灣社區疫情發展模組推估，今年3月底前，大陸總死亡人數將一口氣達到255萬人。

陳秀熙表示，台灣4到8月自然感染BA.2變異株者，保護力已經消退，因應大陸疫情升溫，盡速施打次世代疫苗，提升保護力。

台灣感染症醫學 會名譽理事長黃立民說，台灣於邊境進行為期一個月的採檢，只能先度過春節，大陸流行的BF.7變異株若在台流行，還是會產生衝擊，建議指揮中心先針對自陸返台採陰後又確診引起的感染事件，做疫調阻斷傳播鏈。

前疾管局副局長施文儀表示，日韓開放陸客觀光，受陸疫情影響高於台灣，除了監測自陸返台染疫旅客病毒定序，也應監測日韓定序結果。他憂心春節期間，台灣疫情升溫，醫療量能有限，醫療院所及藥局的人力應充足，避免患者擠爆急診，癱瘓醫療。