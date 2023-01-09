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台染疫破900萬 指揮中心：未開放陸客影響較小

台灣新聞組／台北9日電
莊人祥表示，這波疫情和前幾波狀態不太一樣，也可能像日本出現雙波，但就算有，「波峰也不高」；一切都還要繼續觀察。(圖：指揮中心提供)
莊人祥表示，這波疫情和前幾波狀態不太一樣，也可能像日本出現雙波，但就算有，「波峰也不高」；一切都還要繼續觀察。(圖：指揮中心提供)

中國大陸昨天開放邊境，指揮中心發言人莊人祥表示，目前並未開放陸客來台觀光，也針對大陸入境航班旅客進行唾液篩檢，影響較小。

昨天台灣新增2萬3080例本土個案，較上周日減少2000例，下降8.7%，本土疫情累計確診突破900萬大關。莊人祥表示，這波疫情和前幾波狀態不太一樣，可能像日本出現雙波，但就算有「波峰也不高」，感染者以未曾確診的人為主，因此疫情呈現「快升快降」模式。

本土新冠肺炎從去年12月中下旬回升後，增幅一度達到四成，指揮中心預估疫情最高峰將落在春節或春節後一周，且單日新增病例數恐破4萬。但從前天與昨天開始，與上周同日相比連兩日下降，莊人祥表示，不排除第三波疫情已經達到高峰，但即將進入大陸台商入境高峰，後續疫情走勢仍有待觀察。

據統計，1月6日自大陸入境旅客1305人，其中陽性225人，包括桃園機場1303人、松山機場二人，陽性率為17.2%。

對於疫情發展，中國附醫副院長黃高彬表示，雖然大陸入境旅客陽性率二成左右，但多數為返鄉探親的台商，不像旅客到處遊玩，因此即使帶有傳染力，範圍也有限，下一波疫情可能出現在20日以後，但波度不會太大。

疫情 機場 邊境

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