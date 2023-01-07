金廈小三通重啟 首航37名鄉親入境7人唾液篩檢陽性

金廈小三通復航，旅客在入境金門前，CIQS都加強宣導，圖為上岸民眾進行篩檢。（記者蔡家蓁／攝影）

金廈小三通7日重啟，中央流行疫情 指揮中心晚間宣布，7日從廈門入境金門的37名鄉親，有7人在唾液檢驗呈現為陽性，陽性率為18.9%，對此，金門縣衛生局呼籲，小三通入境鄉親應執行居家檢疫0+7的自主防疫 規範；另外，金門縣長陳福海也積極跟陸方溝通，希望從廈門端就進行快篩，將病毒隔絕於境外。

金門小三通春節復航專案7日上路，共有37名旅客入境，經過唾液篩檢，37名鄉親，有7人在唾液檢驗呈現為陽性，陽性率為18.9%，比率算很高。

陳福海表示，金門只有一座醫院，醫療量能有限，7日實地走一遭小三通後，他也請鄉親放心，一定會保障縣民的安全，在考量醫療量下，以逐步推進的方式來推動小三通復航，讓小三通可以更穩健、更有序的前行，未來，也將持續以滾動檢討的方式，推動小三通常態化通航。陳福海也感性的說，在就職前與陳委員前往大陸，當時就答應鄉親要接他們回家，7日實現承諾，同時，在金門的新住民，也能返回大陸省親團圓。

有鑒於自1月7日至2月6日實施「金馬地區民眾春節交通專案」，目前中國大陸疫情嚴峻，流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，年長者感染及重症數比率高。專家評估預期春節前、後人流將使疫情再上升，中國整體疫情可能持續逾3個月；加上目前中國相關疫情資訊不明確，衛生局建議前往大陸之鄉親務必做好自我的防護措施。