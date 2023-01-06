中國入境台灣旅客定序出爐 這3種變異株最多

莊人祥表示，1月1日自中國來台陽性個案有100多件，指揮中心針對Ct值26以下的10多件進行定序，目前以BA.5.2、BF.7為主，另外有少數BA.5.1，都是已知且常見的病毒株，不過目前尚未完全完成定序，詳細數據待累計更多資料後再公布。圖／台指揮中心提供

中國疫情爆發，台灣自今年1月1日起，針對中國入境航班乘客，於機場 執行唾液PCR篩檢 。台指揮中心今日公布最新定序結果，首日1月1日入境陽性個案定序有3種變異株，以BA.5.2、BF.7居多，另外有少數BA.5.1，都是常見且過去已出現過的病毒株。

因應1月8日起中國取消入境隔離政策，指揮中心除了持續不開放中國觀光客來台，自1月1日起實施為期1個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京 、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬小三通乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，1月1日自中國來台陽性個案有100多件，指揮中心針對Ct值26以下的10多件進行定序，目前以BA.5.2、BF.7為主，另外有少數BA.5.1，都是已知且常見的病毒株，不過目前尚未完全完成定序，詳細數據待累計更多資料後再公布。