我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／好眠枕頭、可折疊跑步機 CES新品亮眼

世說新聞╱1元炸雞翅吃出家鄉味 真通膨救星

中國入境台灣旅客定序出爐 這3種變異株最多

記者許政榆／台北即時報導
莊人祥表示，1月1日自中國來台陽性個案有100多件，指揮中心針對Ct值26以下的10多件進行定序，目前以BA.5.2、BF.7為主，另外有少數BA.5.1，都是已知且常見的病毒株，不過目前尚未完全完成定序，詳細數據待累計更多資料後再公布。圖／台指揮中心提供
莊人祥表示，1月1日自中國來台陽性個案有100多件，指揮中心針對Ct值26以下的10多件進行定序，目前以BA.5.2、BF.7為主，另外有少數BA.5.1，都是已知且常見的病毒株，不過目前尚未完全完成定序，詳細數據待累計更多資料後再公布。圖／台指揮中心提供

中國疫情爆發，台灣自今年1月1日起，針對中國入境航班乘客，於機場執行唾液PCR篩檢。台指揮中心今日公布最新定序結果，首日1月1日入境陽性個案定序有3種變異株，以BA.5.2、BF.7居多，另外有少數BA.5.1，都是常見且過去已出現過的病毒株。

因應1月8日起中國取消入境隔離政策，指揮中心除了持續不開放中國觀光客來台，自1月1日起實施為期1個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬小三通乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，1月1日自中國來台陽性個案有100多件，指揮中心針對Ct值26以下的10多件進行定序，目前以BA.5.2、BF.7為主，另外有少數BA.5.1，都是已知且常見的病毒株，不過目前尚未完全完成定序，詳細數據待累計更多資料後再公布。

除中國直航台灣班機須在機場進行唾液PCR篩檢，指揮中心今起至1月31日，針對自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。莊人祥表示，此程序會在港澳當地執行，若沒有出示證明者不可上機。

1月4日中國入境來台旅客採檢情形。圖／台指揮中心提供
1月4日中國入境來台旅客採檢情形。圖／台指揮中心提供

篩檢 機場 北京

上一則

還稅於民？普發現金6000需舉債150億 藍批恐嚇人民

延伸閱讀

大陸入境台灣航班檢疫 首日陽性率近3成

大陸入境台灣航班檢疫 首日陽性率近3成
中國直航台灣航班首日唾篩 146人染疫陽性率27.8％

中國直航台灣航班首日唾篩 146人染疫陽性率27.8％
台防堵疫情 元旦起中國入境「唾液PCR」檢測

台防堵疫情 元旦起中國入境「唾液PCR」檢測
郭董苦等BNT次世代疫苗 指揮中心：還在考慮

郭董苦等BNT次世代疫苗 指揮中心：還在考慮

熱門新聞

（示意圖／取材自ingimage）

女性友人洗澡沐浴 他全裸闖入喊「我想要」…下場慘了

2023-01-02 23:01
陳維齡在記者會上表情痛苦。記者王聰賢/攝影

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

2023-01-05 11:43
北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。（中央社）

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

2023-01-03 02:36
台前駐美代表沈呂巡6日病逝。（本報資料照片）

台前駐美代表沈呂巡過世 享壽74歲

2023-01-05 22:26
羅志明（中）、夏復翔（右）疑涉入共諜案，獲得交保後分別步出拘留室大門。記者劉學聖／攝影

前立委羅志明疑涉共諜 退役海軍少將交保爆哭

2023-01-05 10:58
李明依。(本報資料照片)

宋逸民教會風波 李明依批他：表裡不一

2022-12-30 02:25

超人氣

更多 >
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開
楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺

猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成