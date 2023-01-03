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大陸入境台灣航班檢疫 首日陽性率近3成

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北3日電
自1月1日起，自大陸（不含港澳）赴台旅客需在機場接受唾液PCR採檢，首日採驗500多人，陽性率達27.8%。專家提醒，務必落實防疫規定，否則第3波高峰將提早於春節前報到。(記者黃仲明／攝影)
自1月1日起，自大陸（不含港澳）赴台旅客需在機場接受唾液PCR採檢，首日採驗500多人，陽性率達27.8%。專家提醒，務必落實防疫規定，否則第3波高峰將提早於春節前報到。(記者黃仲明／攝影)

中國大陸新冠肺炎疫情嚴峻，今年元旦起台灣實施兩岸直飛4航班旅客防疫專案，入境後需在機場接受唾液PCR篩檢，前天入境524人，378人陰性，146人陽性，感染率達27.8%；台大公衛學院教授陳秀熙表示，數據在預期範圍內，預估台灣未來檢出大陸入境陽性率最高值將至35%。

義大利日前公布大陸旅客機場篩檢結果，陽性率在38%至52%；相較之下，台灣新制上路，大陸入境者陽性率明顯較低。指揮中心發言人莊人祥表示，首日數據只能參考，各國檢疫政策不同，入境者類型也不同，難以比較。

莊人祥說，目前台灣未開放觀光客入境，入境者大都為台胞、台商，而日本、義大利以大陸觀光客為主，母數不同，台灣機場篩檢陽性率略低，符合預期。指揮中心將針對檢體Ct值小於26的陽性個案，進行基因定序，預估周五有結果。

陳秀熙表示，27.8%的數據剛好反映了中國大陸感染現況，當地現階段流行病毒株為BA.5、BF.7，而BA.5陽性率大約就是3成。大陸大幅鬆綁防疫措施，病毒傳播速度加快，預估疫情應在春節過後、2月底就會告一段落。

陳秀熙指出，各國針對大陸入境旅客篩檢，目的不是防堵，而是監測新變異株。如春節後各國未監測到新變異株，世衛組織（WHO）應會將新冠肺炎解除「國際關注公衛緊急事件」（PHEIC）。

在本土疫情方面，台灣昨新增1萬6524例本土個案，與上周一相較，上升一成六；新增26例死亡、33例中重症個案。莊人祥表示，最年輕死亡個案為8歲男童，無慢性病史，曾接種兩劑疫苗。兒童重症累積290例，造成40名幼兒死亡。

台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民表示，返台台商如未能落實防疫，恐爆發社區感染，最嚴重時，農曆春節前可能迎來本土第3波疫情高峰，屆時單日恐5萬人確診。

「台灣目前防疫以減災重點，方向正確。」中華民國防疫學會理事長王任賢表示，因應大陸的疫情，毋須過於擔心，全球已不再監測輕症、無症狀等感染者，新冠病毒趨於流感化。

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