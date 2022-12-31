元旦起中國入境需PCR 王必勝：對岸不解封 疫情走不完

2023年1月起實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，小三通金馬春節專案將比照辦理。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥一行，日前視察馬祖福澳港小三通入境旅客動線及檢疫作業。（圖：連江縣政府提供）

一直嚴格動態清零的中國大陸最近宣布解封，成為影響全球疫情 最大變數，各國紛紛祭出管制手段，我自明天起，從大陸來的四個航班及小三通入境旅客，一律進行唾液PCR檢驗，以早期偵測新變異株。指揮中心指揮官王必勝說，「中國沒解封，世界疫情走不完」，疫情從武漢開始，期盼也在中國結束。

提到中國突然大開放，王必勝透露自己並不意外，他表示，大陸一開始封控非常成功，避開原始株和Alpha、Delta，但Omicon傳播力強，還是避不掉。他也批評，大陸從10月至今，雖然爭取了一年的時間，但對於提高疫苗覆蓋率、抗病毒藥物等，並未做好準備，有人估計疫情在大陸可能造成千分之一致死率，恐過於樂觀。

王必勝也直言，大陸人口多，且和世界往來密切，一直不解封，世界永遠走不完這個疫情。若兩三個月後，大陸順利度過這波疫情，不產生更嚴重的變異株，世界也就度過危機。疫情「始於中國」，也可能「終於中國」，對世界衛生組織（WHO）來說，也比較有機會解除國際關注公衛緊急事件。

至於大陸疫情對國內的影響，王必勝表示，目前未開放陸客觀光 ，會從大陸返台、往來者，多為國人同胞，人數較少；比較擔心會有變種病毒 ，尤其大陸大量人口染疫，病毒變異時間可能縮短，因此明起對大陸來台（不含港澳）旅客採取集唾液ＰＣＲ。

因應大陸航班旅客加強檢疫，桃機公司已完成採檢區設置。小三通復航在即，王必勝與指揮中心發言人莊人祥昨天至馬祖，在連江縣長王忠銘的陪同下，了解入境旅客動線檢疫作業及連江縣立醫院醫療整備狀況。