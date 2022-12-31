我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

台迎接後新冠時代 醫院防疫恐因「1原因」後繼無人

記者許政榆／台北31日電
全民抗疫三周年，醫護人員守住醫院、感染管控工作，功不可沒，但醫院卻陷入防疫後繼無人的危機。圖為醫護人員為民眾篩檢時趁著空檔閉目休息。（本報資料照片）
全民抗疫三周年，醫護人員守住醫院、感染管控工作，功不可沒，但醫院卻陷入防疫後繼無人的危機。圖為醫護人員為民眾篩檢時趁著空檔閉目休息。（本報資料照片）

全台抗疫三周年，醫護人員守住醫院、感染管控工作，功不可沒。但專家示警，台灣感染科專科醫師報考人數逐年下滑，許多醫學中心一年新進不到一位醫師接受感染專科訓練，未來新冠疫情常態化，政府應協助醫院面對三大挑戰，包括是否嚴管感控、民眾是否容忍院內感染、補助醫院經費執行感染管控。

疫情期間凸顯感染科重要性，但台灣現行醫療體系中，感染科醫師執行感染控制、抗生素管理等任務，沒有健保給付，影響績效，時常淪為醫院檢討對象，使新進醫師對感染科卻步，衝擊台灣後疫情時代。感染科專科醫師報考人數從2010年的46位到去年僅剩20位醫師報考，如未積極改善相關制度，恐面臨後繼無人的防疫危機。

感染症專家、台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，各國狀況不同，美國醫療收入充裕，同項目收費「跟台灣價差30倍」，當然有錢可以做感控，而日本、南韓則會編列預算提供醫院做感控經費，但國內醫院經營辛苦，目前僅利用評鑑要求醫院做好感染管制，「政府要求做新冠感染管制、監測、調查時，應思考挹注醫院相關經費。」

黃立民也提醒，現在為避免院內感染採取嚴格感染管制，包括住院前篩檢、設置專責病房等，若要回歸醫療常態，當健保不再給付相關費用時，民眾是否得負擔三至四千元ＰＣＲ費用，衛福部未來能否容忍院內感染，而進一步調整現行制度，必須納入政策思考。

黃立民預估，從嚴管到恢復常態，至少要一至兩年的過渡期，當未來不再以專責、專區隔離新冠病人，僅以呼吸道隔離，民眾就醫時一定有感染風險，免疫力較差的患者，若在院治療不小心感染新冠，送至加護病房、插管治療，還可能有生命危險，恐引發糾紛。

黃立民表示，未來民眾住院時，要了解自己也是醫院感染管控一員，不可隨意汙染環境、聊天，家屬與訪客有症狀也不應貿然探病，「不發生院內感染是理想，但短期內做不到，大家必須接受這件事」。

前疾管局副局長施文儀表示，目前新冠致死率約千分之一至二，仍高於流感，今年流感病毒開始流行、元旦及過年連假接連而來，醫院仍有極大壓力，但民眾對防疫已有基本知識、行為及態度，建議政府建置資源，保護高危險族群，不必再用嚴刑峻法限制人民。

新冠3周年大事紀 製表／沈能元、許政榆
新冠3周年大事紀 製表／沈能元、許政榆

疫情 健保 防疫

上一則

元旦起中國入境需PCR 王必勝：對岸不解封 疫情走不完

下一則

高端內線至少5件 母公司董座認罪交保

延伸閱讀

跨年倒數 香港求變力甩陰霾

跨年倒數 香港求變力甩陰霾
揮別防疫限制 紐約時報廣場跨年盛況可期

揮別防疫限制 紐約時報廣場跨年盛況可期
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

熱門新聞

憲法法庭23日判決全民健保停復保規定違憲。（本報資料照片）

健保「停復保」規定違憲 影響旅外56萬人

2022-12-24 02:30
新竹女中高三國語文寫作能力測驗題圖片內容，引發網友熱議。（取自臉書「清清乳加巧克力」）

長頸鹿看獅子...新竹女中考題引發「性器官聯想」

2022-12-29 14:58
李蒨蓉發文表示，她在美國3000多公尺以上的高山發生高山症，令她相當難受。(本報資料照片)

台女星在猶他州「高山症」叫夫買威而鋼治療 醫搖頭

2022-12-27 19:49
台灣總統府發言人張惇涵。圖／總統府提供

蔡英文論文案最新司法判決出爐 總統府回應了

2022-12-23 12:13
台北市長25日交接，圖為新任市長蔣萬安昨天出席戰鬥藍感恩茶會。（記者余承翰／攝影）

蔣萬安就職台北市長 兒子難得亮相突放聲大哭

2022-12-24 21:28
浩鼎生技創辦人、前董事長張念慈。記者黃文奇/攝影

浩鼎董座張念慈 在聖地牙哥猝逝 尹衍樑：哀痛逾恆

2022-12-29 16:13

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全