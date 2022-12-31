抗疫3年 台最快「春節後」降級 未來擬年打2劑疫苗

排疫苗 2022年1月，全民搶打第三劑疫苗，圖為台中市文心森林公園假日接種站，民眾大排長龍。（本報資料照片）

三年前的今天，中國大陸武漢傳出不明肺炎，揭開新冠疫情 席捲全球的序幕；台灣針對武漢入境班機實施登機檢疫至今，抗疫屆滿三周年，全民期待真正的正常生活到來。指揮中心指揮官王必勝接受本報系聯合報專訪表示，指揮中心降級或解散由行政院決定，但可先調降新冠傳染病類別，預計春節後執行，防疫工作即將轉為常態化。

總染疫逼近900萬人

2019年12月31日凌晨，疾管署副署長羅一鈞半夜睡不著，發現網路盛傳武漢有病例確診SARS，因此將消息於疾管署群組公告，並提供給中國大陸和世界衛生組織（WHO）。

三年來，一路從指揮中心升級、封鎖邊境，到今年染疫人數近900萬，但終於邊境解封、室外脫口罩，全民與病毒共存，疫情可望即將走入尾聲。

疫情帶來新日常，包括新冠疫苗 成為常規疫苗？王必勝表示，若疫情流感 化，可能需定期接種疫苗，必須擬定新年度接種計畫，包括打哪一種疫苗、哪個廠牌、間隔多久等；這些問題需考慮病毒變異情況，但依現有病毒、疫苗資料，推估一年需打兩劑，以mRNA疫苗為主，屆時傾向長者、高風險族群公費支應，其餘民眾自費接種。但疫苗要自費，牽涉是否有藥證，未來不再以EUA方式進口。

新冠肺炎是第五類傳染病，民眾關心何時降為第四類？王必勝表示，指揮中心更重視實質作為，包括調降後的通報定義，現在所有確診病例都要通報，未來規畫只通報住院的中重症患者；他表示，台灣正開始第三波疫情，上升得很快，但預期下降也快，希望過完春節處理這件事，也會參考WHO或美國是否解除國際關注公衛緊急事件（PHEIC）。

大陸日前才將新冠肺炎更名，並從明年1月8日起不再納入檢疫傳染病管理，王必勝表示，其他國家是否解除公衛緊急事件只能作為參考，「大家各走各的路」；歐美疫情走了許多波，雖然沒有公開說明，但類似更改通報、降級的措施已經進行，台灣有自己的處理節奏，以「穩健開放」為目標。

指揮中心何時解散？王必勝之前說，需達到「疫情流感化」和「防疫工作常態化」。

他解釋，疫情流感化主要看致死率或重症比率，現在新冠肺炎仍是流感的10到20倍，但在病毒未變異的情況下，隨自然感染或疫苗覆蓋率增加、免疫力上升，兩者會愈來愈接近，只是最困難的就是「無法控制病毒變異」。