BNT將來台設辦公室？ 王必勝：盼解決代理問題

指揮中心指揮官王必勝20日臨時舉行記者會，說明BNT次世代疫苗採購事宜。（記者楊雅棠／攝影）

永齡基金會創辦人郭台銘昨出席台大醫院癌醫中心分院四周年院慶，談及之前BNT疫苗 採購非常艱辛；上個月BNT董事長來台，決定在台設立辦公室。對此，指揮中心指揮官王必勝今天上午臨時舉行記者會澄清，「我們並不知道BNT董事長來台事宜」，但如果能在台灣設辦公室或分公司，指揮中心樂觀其成，也希望能藉此「解決代理問題」。

王必勝表示，指揮中心不知道BNT董事長來台談癌症藥物合作，但如果真的能來台灣設立辦公室或分公司，要談明年疫苗的規畫，對我們來說都是比較方便的事情。

他坦承，現在BNT疫苗代理還是上海復星，要討論難度還是比較高一些；但台灣從來沒有排斥要再繼續購買BNT疫苗。

王必勝說，除了郭董、台積電和慈濟原先捐贈的1500劑疫苗外，政府又向BNT採購了766萬劑，不論捐贈或採購共有2266萬劑。莫德納 除原先600萬劑，今年合約2000萬劑，共2600萬劑；「兩家公司的疫苗到貨量都差不多，沒有獨厚哪家公司。」

王必勝說，兩家次世代疫苗都是mRNA疫苗，且ACIP都通過可作為追加劑。至於疫苗效果和副作用上沒有證據顯示有何差異。

不過基於合約彈性，目前先進莫德納的次世代疫苗。王必勝解釋，莫德納今年簽約2000萬劑、明年1500萬劑，簽訂時還沒有次世代疫苗問世，但合約上說明有新產品可以換，且供貨彈性；當打氣很旺可以緊急調貨，打氣較弱時，也可以遞延。BNT則無這樣的合約彈性，兩個月前原本想要換次世代就被回絕。

對於郭台銘指如果疫苗可以早兩個月進來，「死亡人數可大大減少。」對此，王必勝表示，政府和指揮中心絕對是把人民的生命放在第一優先，當時也盡了全力要把疫苗進到台灣，但永遠感謝郭董捐贈疫苗。